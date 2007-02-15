Цены в Киеве в январе для потребителей среднего класса выросли на 0,59% - независимая оценка журнала «Деньги»

Впервые в Украине журнал «Деньги» провел независимую оценку реальной инфляции для потребительской корзины киевлян среднего класса, согласно которой январский индекс инфляции составил 0,59% (официальный индекс инфляции, обнародованный министерством экономики - 0,5%)

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН главный редактор журнала «Деньги» Александр КРАМАРЕНКО, специалисты журнала проанализировали структуру потребления и расходы представителей г. Киева среднего класса, к которым отнесли людей с личным доходом от 6 тыс. грн. в месяц и доходом на одного члена семьи 3,5 тыс. грн. В целом, по оценкам журнала, на сегодня к среднему классу в Украине можно отнести порядка 2 млн. украинцев, при этом, по словам А.КРАМАРЕНКО, считать себя представителями среднего класса могут 15-20% населения столицы.

Как отметил А.КРАМАРЕНКО, от показателей официальной статистики показатели «Денег» отличаются ориентированием «на реальную потребительскую корзину хорошо зарабатывающего жителя большого города».

А.КРАМАРЕНКО сообщил, что на первом этапе стояла цель сформировать потребительскую корзину представителя среднего класса, что являлось самой сложной задачей. На первом этапе журнал провел опрос среди людей, которые относятся к сердцевине среднего класса, получив в результате информацию о структуре потребления и способах расходования средств из личного бюджета. В результате такого опроса в потребительскую корзину вошли такие позиции, как аренда жилья, приобретение автомобиля, покупка качественных продуктов, одежды и обуви, еда вне дома, поездки внутри страны, использование такси, развлечения и много другое.

По словам А.КРАМАРЕНКО, результаты подсчетов показали, что структура потребления среднего класса киевлян мало отличается от аналогичных показателей развитых восточноевропейских стран, в частности, Чехии и Польши. По мнению «Денег», обеспеченный киевлянин тратит 23% своего месячного бюджета на еду, 41,3% - на промышленные товары и 35,7% - на услуги. Для сравнения: жители Польши тратят 37% личного бюджета на еду, 29% - на промышленные товары и 34% - на услуги. В Чехии на еду тратят 27% личного бюджета, на промышленные товары - 32% и 41% - на услуги.

Для вычисления «веса» корзины специалисты журнала замеряли около 350 цен в супермаркетах, ресторанах, кинотеатрах, авиакомпаниях, агентствах недвижимости, на АЗС и в других местах. Замеры цен были проведены два раза - в начале января и начале февраля. Расчеты журнала показали, что индекс инфляции по продуктам для хорошо зарабатывающего украинца в январе составил 0,08%, по промтоварам - 1,12%, по услугам - 0,3%.

Журнал планирует публиковать реальный индекс инфляции регулярно - в середине каждого месяца. Пока что индекс рассчитывается только для жителей Киева, но вскоре такие же данные будут публиковаться и о росте цен в городах-миллионниках.