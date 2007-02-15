Пайщики Соповского ЗЖБИиК обвиняют местные управления СБУ и БТИ в содействии рейдерству

Пайщики Соповского завода железобетонных изделий и конструкций (Ивано-Франковская обл.) обвиняют местные отделения СБУ и БТИ в содействии захвату предприятия криминальными структурами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил глава совета завода Михаил ЮРИС на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, сейчас в Коломыйском районном суде находится иск о нелегитимности нынешней администрации завода, которая самовольно захватила административную власть. Он отметил, что судебная война с администрацией завода тянется уже три года.

Как сообщил М.ЮРИС, бывший директор завода Екатерина ГАЙТКУЛОВА предложила ему 150 тыс. долл. для перепродажи предприятия через банки. Притом, что рыночная стоимость завода составляет около 1 млн. долл. «Кто за этим стоит, мы не знаем», - добавил М.ЮРИС.

По его мнению, о подготовке администрацией завода его перепродажи говорит и тот факт, что при проверке предприятия КРУ балансовая стоимость имущества завода «уменьшилась» на 500 тыс. грн. Кроме того, по его словам, на общем собрании из 103 участников кооператива было незаконно исключено 101 пайщика.

По словам пайщика завода Любомира КУШНИРА, которому принадлежит деревообрабатывающий комплекс, 23 января начальник СБУ в Коломыйском районе Игорь КАЗЮКА предупредил, что если он не продаст свой пай за бесценок (50 тыс. долл. - УНИАН) Юрию ДЗВИНЧУКУ, то будут «реки крови и горы мяса». Л.КУШНИР через суд доказал свое право на собственность, однако в местном БТИ отказываются регистрировать решение суда.

По его словам, сегодня все материалы, касающиеся незаконных действий администрации завода и местных отделений СБУ и БТИ, будут переданы в СБУ.

Справка УНИАН. Соповский завод железобетонных изделий и конструкций (с. Сопов, Коломыйский район, Ивано-Франковская обл.) занимается производством железобетонных изделий и обработкой древесины. Завод входит в производственное объединение «Карпатремстройсервис», которое включает в себя 500 предприятий по Украине. Предприятие состоит из двух имущественных комплексов – цехи железобетонных изделий и деревообрабатывающий комплекс. На заводе работает около 25 человек. Производственная мощность завода составляет 10 тыс. куб. м. железобетонных изделий и 12 тыс. кв. м. паркета в год.