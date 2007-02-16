В Украине открывается проект “Борьба с нарушением прав человека во время досудебного заключения и следствия”

Представительство в Украине американского Объединения Комитетов для евреев бывшего Советского Союза (UCSJ) и американско-украинское бюро по правам человека и соблюдению законодательства, а также Харьковская правозащитная группа открывают в Украине проект «Борьба с нарушением прав человека во время досудебного заключения и следствия в украинской правовой системе».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор представительства UCSJ в Украине Мейлах ШЕЙХЕТ.

По его словам, этот проект спонсируется группой бизнесменов, юристов и ученых.

Первым шагом проекта будет увеличение возможностей досудебного освобождения при задержании подозреваемых, не являющихся социально опасными.

В свою очередь директор Международных бюро по правам человека от UCSJ в странах СНГ Леонид СТОНОВ назвал особенностью проекта и его целью, чтобы «человек, который не является насильником, убийцей, мог ходить в следствие из дома».

По убеждению Л.СТОНОВА, это будет одним из факторов резкого уменьшения пыток в следственных изоляторах и других проявлений и недемократичного отношения к человеку во время его задержания правоохранительными органами.

В то же время украинский адвокат Руслан БЕЛЬСКИЙ проинформировал присутствующих об основных проблемах нарушения прав человека в Украине во время задержания правоохранителями. К таким проблемам он отнес отсутствие фиксации задержания; сообщения родным и близким о задержании; необеспечение человека правовой помощью (то есть, задержанный человек подпадает в таком случае в полную зависимость от работников правоохранительных органов); нарушение или незаконный отказ, чтобы человек свидетельствовал против себя или своих близких; явка с повинной (это, по его убеждению, является редким явлением, которое «свидетельствует о применении пыток» к человеку).

Кроме того, Р.БЕЛЬСКИЙ отнес к нарушению прав человека неправомерное применение к задержанному административного ареста или админвзысканий, которые он не может обжаловать и тому подобное.

На вопрос журналистов о средствах предотвращения незаконного обращения с человеком при его задержании и нарушения его прав, участники пресс-конференции не смогли дать четкого ответа, отметив только, что в начале своего создания начатый ими проект, предусматривает организацию общественных приемных, в которые будет стекаться информация о нарушении прав человека, а затем эти приемные будут информировать государственные органы (каким образом, участники пресс-конференции также не уточнили).

*** Представительство в Украине американского Объединения Комитетов для евреев бывшего Советского Союза (UCSJ) имеет официальный веб-сайт в Интернете, на который можно обращаться с сообщениями о нарушениях прав человека www.ucsj.com