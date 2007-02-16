Экс-заместитель министра по чрезвычайным ситуациям объясняет свою отставку несогласием с кадровой политикой нового руководства МЧС

Бывший заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций, член политической партии "Народный Союз Наша Украина" Анатолий МЕДВИДЬ объясняет свою отставку с должности заместителя министра принципиальным несогласием и “непрофессиональной” кадровой политикой, которую проводит руководство МЧС.

Об этом А.МЕДВИДЬ заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ с первых дней своего назначения взялся за кадровую политику. “Собрав заместителей министра, а затем руководителей структурных подразделений, он заявил, что его назначение - это адекватный ответ на вето Президента на закон Украины о бюджете-2007, а во-вторых, было заявлено, что те, кто работал в министерстве до 2004 года, могут работать спокойно, а все остальные - подпадают под детальный анализ их назначений”, - сказал А.МЕДВИДЬ.

Он отметил, что Н.ШУФРИЧ начал освобождать от должностей руководителей, которые не одним годом службы подтвердили свою профессиональность и возможность выполнять задачи, возложенные на МЧС. Так, сменены десять начальников главных управлений МЧС в областях, на очереди еще 4-5 ГУ в западных областях Украины. В частности, сообщил А.МЕДВИДЬ, уволен директор Госдепартамента администрации зоны отчуждения, директор Департамента преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, руководство всего экономического блока министерства. Кроме этого, началась кадровая “чистка” в Государственном департаменте пожарной безопасности.

“За право стать главными пожарными Украины в серьезную борьбу включились несколько группировок, которые, как на аукционе, готовы выложить за эту должность кругленькую сумму с шестью нулями”, - сказал он.

А.МЕДВИДЬ утверждает, что на должности руководителей главных управлений МЧС наиболее техногенно опасных и густонаселенных территорий, в частности города Киева, Донецка и Луганской области, назначены люди, которые вообще не имели отношения ни к гражданской защите, ни к пожарной безопасности. “Вершиной абсурда является назначение на руководящие должности чернобыльского направления бывших работников налоговой службы”, - сказал он.

А.МЕДВИДЬ рассказал, что начальником Главного управления МЧС в г. Киеве назначен активный член СДПУ(о), учитель по образованию, Владимир ЗАЯЦ, а начальником ГУ в Донецкой области назначен Андрей БОНДАРЕНКО - муж бывшего пресс-секретаря Бориса КОЛЕСНИКОВА, а в настоящее время народного депутата от Партии регионов Елены БОНДАРЕНКО, начальником Государственного департамента - Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного отселения назначены бывший руководитель Яворивской районной налоговой инспекции во Львовской области Сергей ВУС, а уволен Сергей ПАРАШИН, который был директором Чернобыльской АЭС. Директором Департамента преодоления последствий Чернобыльской катастрофы назначена бывший руководитель ГНА одного из районов Львова Мирослава МАЛИЦКАЯ.

По словам А.МЕДВИДЯ, кадровые изменения в МЧС, в первую очередь связаны с должностями, которые являются финансово привлекательными. Он отметил, что некоторым руководителям государственных предприятий, входящих в систему МЧС, через посредников или напрямую предлагается остаться в занимаемой должности, но при условии так называемого “плодотворного сотрудничества”. “То же самое касается и некоторых должностей руководителей ГУ МЧС в областях. Цена доходит до 100 тыс. дол. США”, - заявил А.МЕДВИДЬ.

“Учитывая последние назначения в министерстве, можно допустить, что на базе МЧС создается филиал налоговой администрации с соответствующей партийной принадлежность к СДПУ(о)”, - сказал А.МЕДВИДЬ.

При этом он отметил, что кадровые изменения в системе министерства были и при предыдущем руководстве, но они, в первую очередь, были связаны с непрофессиональными действиями должностных лиц.

Кроме того, на пресс-конференции А.МЕДВИДЬ опроверг информацию об увольнении 18 тыс. государственных служащих, которые якобы были уволены после Помаранчевой революции. ”Я как тогдашний руководитель Главной службы региональной и кадровой политики Секретариата Президента хочу заявить, что в то время было уволено около 5 тыс. чел., из которых приблизительно 2 тыс. 700 - госслужащие, полномочия которых закончились с полномочиями предыдущего Президента”, - отметил А.МЕДВИДЬ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением от 7 февраля принял отставку заместителя министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы А.МЕДВИДЯ.

Как указывалось в постановлении, отставка А.МЕДВИДЯ принята в соответствии с абзацем вторым части второй статьи 31 Закона Украины “О государственной службе”. Абзац второй части второй статьи 31 Закона Украины “О государственной службе” определяет такие основания для отставки: принципиальное несогласие с решением государственного органа или должностного лица, а также этические препятствия для пребывания на государственной службе.