Ряд общественных организаций предлагают Президенту провести Учредительное собрание по подготовке новой Конституции

Ряд общественных организаций обращаются к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой созвать Учредительное собрание для подготовки проекта новой Конституции Украины.

Соответствующее обращение было презентовано на пресс-конференции в УНИАН. Под документом стоят подписи от Киевского юридического общества Олега БЕРЕЗЮКА, от Общественного комитета защиты прав крестьян Украины Николая БОЙКО, от Всеукраинской общественной организации «Общество украинских офицеров» Николая СЕЛЮКА.

В обращении отмечается, что сегодня является очевидным тот факт, что конституционная реформа 2004 года была непродуманной и неэффективной. Внесенные в Конституцию изменения осложняют работу высших органов государственной власти, провоцируют системные политические кризисы, что ставит под угрозу именно существование украинской государственности.

“Попытки внесения изменений в действующее законодательство и принятие Закона Украины «О Кабинете министров Украины» на самом деле является закреплением измененного конституционного строя в Украине без участия народа, - считают авторы документа. - Неэффективность работы органов государственной власти, правоохранительных органов и судебной системы является результатом несовершенного Основного Закона, который подрывает доверие народа к власти в целом и сдерживает развитие страны”.

При таких обстоятельствах, говорится в обращении, необходимость созыва Учредительного собрания для подготовки проекта Конституции является очевидной.

Представители общественных организаций заявляют, что разработать взвешенный и сбалансированный проект Основного Закона можно только путем созыва Учредительного собрания, в состав которого должны войти представители от политических партий, областей Украины, специалисты в области общественных наук (права, экономики, политологии и тому подобное).

“Учитывая то, что Президент Украины является всенародно избранным, а поэтому наиболее легитимным должностным лицом в Украине, предлагаем Вам, уважаемый Виктор Андреевич, на протяжении месяца провести политические консультации с представителями основных политических сил, общественных организаций, ведущих научных заведений Украины и инициировать процесс созыва Учредительного собрания”, - отмечается в обращении.

О.БЕРЕЗЮК на пресс-конференции отметил, что в случае, если на протяжении месяца Президент не отреагирует на это обращение соответствующим образом, “они будут принимать свои меры”. По его словам Учредительное собрание должно быть временным органом, и будет распущено сразу после наработки нового текста Конституции, который будет утвержден на референдуме.

Говоря о важности наработки нового текста Конституции, он заявил, что политическая реформа 2004 года стала источником нестабильности в стране.

О.БЕРЕЗЮК привел пример с законом “О Кабинете министров Украины”, когда парламент, по его словам, принял антиконституционный документ, а Президент ничего не может сделать.

Он убежден, что при таких условиях – когда Верховная Рада принимает антиконституционные законы – Президент Украины должен объявить референдум, чтобы народ дал оценку такому парламенту.

Н.БОЙКО, в свою очередь, высказал мнение, что после внесения изменений в Конституцию не произошло сбалансирование властных полномочий, вместо этого Верховная Рада узурпировала власть в стране. В частности, он напомнил, что Конституция Украины (статья 5) определяет, что только народ имеет право определять и изменять конституционный строй в государстве.

Как известно, 8 декабря 2004 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, превратив государство в парламентско-президентское.