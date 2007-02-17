Гастроли Московского театра «У Никитских ворот» пройдут в Киеве 22 и 23 февраля 2007 года в помещении Украинского Дома (ул. Крещатик, 2)

ОРГАНИЗАТОРЫ ГАСТРОЛЕЙ:

· Телеканал ОТV

· Еженедельники «Новое русское слово», «CN-Столичные новости».

Пресс-конференция состоится 20 февраля 2007г. в помещении УНИАН

Участники пресс-конференции:

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский;

Музыкальный руководитель театра заслуженная артистка России Татьяна Ревзина;

Генеральный продюсер канала ОТV Владимир Орлов.

Аккредитация на пресс-конференцию и спектакли ОБЯЗАТЕЛЬНА

· по электронному адресу dmitriy@vertep.co.ua

· по телефону 223 7445

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: название издания или телеканала,

Ф. И. О. журналиста, фотокорреспондента, оператора, контактный телефон или адрес электронной почты.

Особая просьба к журналистам, чьи издания принимали участие в промокомпании гастролей – предоставить на пресс-конференцию печатные материалы!!!

Выражаем надежду на ваше активное участие и широкое освящение этого события в СМИ.

Пресс-сопровождение проекта Дмитрий Чепурных.

«Мы, конечно, театр для избранных, но вся прелесть в том, что этими избранными могут быть все» - художественный руководитель театра народный артист России Марк Розовский.

22 февраля«Песни нашей коммуналки» Марк Розовский, «Это не старые песни о главном, это главные песни о старом…»

23 февраля по мотивам повести А.И.Куприна «Гамбринус»мюзикл в 2-х частях.

Немного об истории театра.

Театр основан в 1983 году режиссером и драматургом Марком Розовским.

С 1 октября 1991 года - статус государственного театра.

Репертуар театра поистине уникален: любого приходящего сюда он поражает своим разнообразием - здесь и мюзиклы, и литературно-музыкальные представления, и философские притчи, и трагифарс, и чистая драма... Все это разнообразие объединяет, прежде всего, ставка на психологизм, на человечность. В театре Марк Розовский сумел создать великолепный актерский ансамбль, превратив театр из любительского в высокопрофессиональный.

Спектакли театра тепло принимали во время гастролей в Швеции, Дании, Финляндии, США, Германии, Польши, Латвии, Израиля, Франции, Бельгии.

Театр также принимал участие в международных театральных фестивалях 1995 г. - фестиваль Э.Ионеско (Молдова), 1996 г. - фестиваль экспериментальных театров (Египет), 1997 г. - Авиньонский театральный фестиваль (Франция), 1998 г. - Эдинбургский театральный фестиваль (Шотландия), Фестиваль Европейских Театров в Гренобле (Франция), 2003 г. - Международный фестиваль моноспектаклей в г. Киле (Германия).

В 1989 году спектакль «Бедная Лиза» стал лауреатом Эдинбургского фестиваля (премия "Первый на Фриндже"). Спектакль «Дядя Ваня» А.Чехова удостоен премии за лучшую режиссуру "Хрустальная Турандот". Спектакль «Песни нашего двора» получил премию Правительства Москвы как лучший спектакль к 850-летию столицы и ряд других престижных театральных премий.

МАРК РОЗОВСКИЙ - режиссер и драматург, народный артист России, член Союза писателей России, член Союза театральных деятелей России, член редакционного совета журнала “Театральная жизнь”, лауреат премий за лучшую режиссуру, в том числе лауреат премии Москвы.

Родился в 1937 году в Петропавловске-Камчатском. В 1955 году после окончания школы поступил на факультет журналистики Московского Государственного Университета, который закончил в 1960 году.

С 1958 г. - художественный руководитель популярнейшего студенческого театра Московского Университета “Наш дом”. В 60-ые годы работал на радио, в журнале "Юность", в "Литературной газете".

М. Розовский стоял у истоков обращения к жанру мюзикла в нашей стране. Его авторству принадлежит первый в истории СССР мюзикл «Орфей и Эвридика». Он драматург и композитор мюзикла “Страйдер” (“История лошади”), который исполнялся на Бродвее (1979 год) и получил прекрасные оценки в рецензиях “Нью-Йорк Таймc” и других американских изданиях. Пьеса с успехом обошла многие сцены мира, т.ч. Национальный Театр (Лондон), Статстеатр (Стокгольм), Королевский театр (Копенгаген), а также ряд театров в Японии, Германии, Италии, Швеции, Финляндии, Испании, Бельгии, Голландии, Австрии. Среди наиболее известных его работ – музыкальный спектакль «Бедная Лиза» по М. Карамзину (БДТ, Театра «У Никитских ворот»), сценарий к популярнейшему музыкальному фильму «Три мушкетера» и спектакль «Амадей», поставленный в МХАТе.

В числе недавних авторских и режиссерских работ М.Розовского в этом жанре – уже ставшие популярными мюзиклы «Viva, Parfum!» (сценарий М. Розовского), «Золотой тюльпан Фанфана» (сценарий и песни Ю. Кима), поставленные на сцене Театра «У Никитских ворот».