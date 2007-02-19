ОС ОПОРА протестует против злоупотреблений со стороны администрации КНУ и местной власти вокруг земель университета

Общественная сеть ОПОРА протестует против злоупотреблений со стороны администрации Киевского национального университета им. Т.Шевченко и местной власти вокруг земель университета.

Об этом заявила на пресс-конференции в агентстве УНИАН в понедельник представитель ОС ОПОРА Ольга АЙВАЗОВСКАЯ.

По ее словам, на земельном участке КНУ вместо зданий, которые предназначались для расширения учебно-научной и спортивной базы, должен появиться Город Солнца - жилищный комплекс с домами на 1200 квартир, ресторанами, магазинами, который сможет конкурировать с зонами отдыха в центре города.

В целом, по данным О.АЙВАЗОВСКОЙ, под коммерческое строительство администрация университета незаконно отдала 26 га своей земли - 6 га на ул. Ломоносова и 20 га на ул. Ковалевской.

Как сообщил на пресс-конференции председатель Киевского представительства адвокатской компании “Агеев, Бережной и партнеры” Максим БАРЫШНИКОВ, Киевская городская прокуратура направила протест в Киевсовет относительно ее решения о предоставлении разрешений на явно незаконное строительство. Однако Генеральная прокуратура отозвала этот протест с формулировкой, что “нарушения были, но виновным дано время на их устранение”.

То есть, считает М.БАРЫШНИКОВ, Генпрокуратура дает возможность виновным фальсифицировать все документы по этому делу, тогда как ни одна норма закона не дает права оформлять или переоформлять любую документацию задним числом.

Участники пресс-конференции сообщили, что жители домов по ул. Ломоносова, где проживают преподаватели, профессора и сотрудники КНУ, на общем собрании 29 мая 2005 года приняли решение создать инициативную группу с целью остановить своеволие при застройке территории. В документе отмечается, что строительство жилищного массива на том месте, где по плану должно быть Университетский городок, создает невозможные условия для проживания на сформированной жилищной территории.