Киностудия им. Довженко заявляет о незаконности судебных решений относительно ареста ее счетов

Киностудия имени Александра Довженко считает незаконными решения судов о наложении ареста на ее счета.

Об этом заявил кинорежиссер Владимир САВЕЛЬЕВ сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Как сказал В.САВЕЛЬЕВ, сейчас киностудия фактически прекращает свое существование. По его словам, в соответствии с решениями Киевского апелляционного и кассационного судов, наложен арест на счета киностудии, и все денежные поступления будут изыматься с ее счетов и будут перечисляться на счета ОАО “Трест “Киевгорстрой-1” им. М.Загороднего.

При этом режиссер отметил, что суды “приняли ко вниманию необоснованные аргументы лиц, уничтожающих национальное кино”. Он рассказал, что во времена, когда генеральным директором киностудии был Николай МАЩЕНКО, была начата практика обмена ее территории на квартиры для отдельных работников киностудии, приближенных, по словам режиссера, к Н.МАЩЕНКО. В частности, в 2000 году он отдал тресту “Киевгорстрой-1” два участка студийной земли по улице А.Довженко.

По словам В.САВЕЛЬЕВА, в соответствии с соглашением, киностудия должна была получить 10% от будущего построенного жилья, однако в действительности для работников студии были переданы лишь три однокомнатных квартиры, за которые “Киевгорстрой-1” требует теперь уплатить 9,5 млн. грн. Между тем, по словам режиссера, согласно нынешним ценам, квартиры стоят не более 1 млн. гривен, а стоимость 1,23 га студийной земли теперь составляет как минимум 5 млн. долларов США. При этом он отмечает, что киностудия неоднократно направляла официальные письма в адрес “Киевгорстроя-1” о расторжении этого “кабального” соглашения.

В.САВЕЛЬЕВ подчеркнул, что эта сумма составляет годовой бюджет киностудии, и ее уплата будет означать для киностудии банкротство.

Теперь киностудия им. А.Довженко обращается за помощью ко всем украинцам. По словам В.САВЕЛЬЕВА, если каждый украинец передаст студии 25 копеек, “то мы им отдадим эти деньги, пусть едят, но отцепятся от нашей святыни”.

Кроме этого, по словам режиссера, работники киностудии рассчитывают на “умное, взвешенное” решение Верховного Суда, на рассмотрении которого сейчас находится это дело.