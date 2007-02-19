«Укртелефильм» считает незаконным решение Гостелерадио о реорганизации студии

Студия «Укртелефильм» считает незаконным решение Государственного комитета телевидения и радиовещания о реорганизации «Укртелефильма».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель генерального директора студии Руслан СМАНОВ.

По его словам, сейчас осуществляется «рейдерское нападение» на эту организацию. Он заметил, что «кому-то выгоден» захват предприятия путем слияния с государственным предприятием «Исследовательское конструкторско-технологическое бюро «Фотон», поскольку общая стоимость объектов студии составляет около 10 млн. долларов США.

Р.СМАНОВ заметил, что действия Гостелерадио являются незаконными, в реорганизации нет никакой необходимости, поскольку предприятие нормально функционирует и является прибыльным. Он заявил, что в 2006 году студия превысила план по доходам на более чем 1 млн. грн.

Он также отметил, что решение об освобождении гендиректора «Укртелефильма» Олега БИЙМЫ также является незаконным, поскольку он в то время находился на лечении.

«Укртелефильм» считает, что акт Контрольно-ревизионного управления по результатам проверки студии был сфальсифицирован, а приписанных им административных и финансовых нарушений в действительности не существует. Р.СМАНОВ заявил, что на основании этого студия намерена обратиться с иском в суд.