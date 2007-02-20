Численность украинской армии должна быть не меньше 250 тыс. человек - первый начальник Генштаба ВСУ

Первый начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, заместитель председателя Общественного Совета при Минобороны Анатолий ЛОПАТА убежден, что численность украинской армии должна быть не меньше 250 тыс. человек.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Для нас иметь армию меньше 250 тыс. человек – позор, имея на вооружении такую технику и вооружение”, - сказал А.ЛОПАТА.

Он считает, что перед сокращением армии сначала следует значительно повысить ее техническое оснащение.

По словам А.ЛОПАТЫ, в среднем, в странах мира Вооруженные Силы составляют 0,5%-0,8% от численности населения. В то же время, он отметил, что численность армии в Турции составляет 1,1%, а Румынии 1% от численности населения.

Кроме того, А.ЛОПАТА считает, что с существующим денежным обеспечением Украине не удастся создать профессиональную армию.

“Мы не можем думать, что мы можем создать контрактную армию, поскольку нужно платить людям за их ратный труд. Государство этого делать не хочет”, - добавил он.

Также А.ЛОПАТА убежден, что ВСУ должны комплектоваться по дифференцированному принципу – часть по контракту, а часть по срочному принципу. По его мнению, срочная служба дает возможность многим юношам, особенно из сельской местности, изменить свою жизнь.

“Если мы создадим армию только контрактную, мы ее окончательно оторвем от народа”, - убежден А.ЛОПАТА.

Он также отметил, что в ряды ВСУ можно ежегодно призывать около 600 тыс. юношей.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины №154-V «О численности Вооруженных Сил Украины на 2007 год», принятый парламентом 19 сентября 2006 года.

Законом утверждена численность Вооруженных Сил Украины, которая по состоянию на 20 декабря 2007 года, должна составлять 200 тыс. человек, в том числе 152 тыс. военнослужащих.