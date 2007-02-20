«КиевЭкспоПлаза» вводит систему аккредитации для компаний, занимающихся монтажом выставочных экспозиций

ВЦ «КиевЭкспоПлаза» вводит единую систему аккредитации для компаний-застройщиков, занимающихся монтажом выставочных экспозиций.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор «КиевЭкспоПлаза» Игорь КОЛГАТИН.

По его словам, «КиевЭкспоПлаза» - первый в Украине выставочный центр, внедривший систему контроля за соблюдением норм и правил техники безопасности в период проведения монтажно-демонтажных работ на выставках. «Система аккредитации разработана, в первую очередь, для обеспечения безопасности участников и посетителей выставочного центра. В последнее время, на волне динамичного развития выставочной деятельности в Украине, на рынок вышел ряд операторов, деятельность которых должна быть регламентирована и упорядочена», - убежден И.КОЛГАТИН.

Он также отметил, что безопасность выставки напрямую зависит от качества ее застройки. «Принимая во внимание этот факт, «КиевЭкспоПлаза» внедрила эффективную систему оценки качества застройки в соответствии с категориями выставочного оборудования», - сказал гендиректор «КиевЭкспоПлаза».

Так, по его словам, при монтаже стендов или экспозиций компании-застройщики используют два типа выставочного оборудования: «стандарт» или «нестандарт». «К стандартному выставочному оборудованию относятся алюминиевые конструкции и другие элементы выставочных систем типа «Октанорм», «Конста», «Просистем» и других зарубежных производителей, которые имеют сертификаты соответствия. Стенд, изготовленный из конструкций этих компаний, безопасен, надежен и прогнозируем. Однако наряду с качественным выставочным оборудованием при застройке экспозиций используется нестандартное (несертифицированное) выставочное оборудование, которое может быть изготовлено из пожароопасных материалов и не выдерживать необходимых нагрузок. Это металлические сварные или сборные конструкции, гипсокартоны, тканевые или бумажные перегородки и другие материалы, которые в последнее время широко используются при создании так называемых «эксклюзивных» стендов», - пояснил эксперт.

Он сообщил, что на сегодняшний день в «КиевЭкспоПлаза» аккредитованы 30 компаний-застройщиков из Украины, России, Германии, Польши, Болгарии, Эстонии, Чехии, Словакии, Литвы и Турции.

«Аккредитация является письменным оформлением правоотношений двух сторон - экспоцентра и застройщика, согласно с которым застройщику предоставляется возможность выполнять монтажно-демонтажные и другие необходимые работы по подготовке экспозиции в экспоцентре. Условия и порядок участия застройщика в выставочном процессе изложен в соответствующем договоре и правилах», - уточнил И.КОЛГАТИН.

При этом, по его мнению, «главное преимущество аккредитации в том, что она детально и исчерпывающе объясняет застройщикам основные требования к сертификации оборудования, охране труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, требования к работам повышенной сложности во время монтажа выставки. Работая по такой системе, «КиевЭкспоПлаза» и любой другой выставочный центр сможет гарантировать организаторам, участникам и посетителям их безопасность во время мероприятия. Мы считаем, что опыт работы в рамках этой системы безопасности заслуживает изучения и применения во всех выставочных центрах Украины», - отметил гендиректор «КиевЭкспоПлаза».

Вместе с тем он сказал, что данное нововведение не направлено на вытеснение с рынка мелких компаний, оказывающих услуги по монтажу выставочных экспозиций.

В свою очередь, директор агентства «Коммерческая графика» Александр МЯСНИКОВ отметил, что «расширение круга застройщиков-оформителей выставок привело к тому, что этот процесс на территории «КиевЭкспоПлаза» вышел из-под контроля. Внедряя систему аккредитации, мы хотим создать равные условия для всех операторов этого рынка в соответствии с европейскими нормами, предъявляемыми к выставочному оборудованию», - сказал А.МЯСНИКОВ.

Он также сообщил, что ряд застройщиков восприняли новые правила, как ущемление их прав. «Мы не согласны с такой трактовкой системы аккредитации. На протяжении прошлого года мы вели консультации с операторами рынка и учли их предложения и уточнения к правилам аккредитации», - подчеркнул А.МЯСНИКОВ.

По его словам, «используя несертифицированные материалы, застройщики и заказчики-экспоненты экономят свои деньги. Но если в ходе выставки произойдет инцидент, то вся ответственность ляжет на «КиевЭкспоПлаза», а выставочный центр не намерен из-за этого рисковать своей репутацией».

Справка УНИАН. На протяжении 2006 года в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» были проведены 95 национальных и международных выставок общей площадью 324 тыс. 867 кв. м, что на 27% превышает показатели 2005 года (256 тыс. 628 кв. м). В выставках приняли участие 8 тыс. 595 компаний (в том числе 1 тыс. 542 иностранных) из 45 стран мира. Выставки посетило более 540 тыс. человек.