22-23 февраля в Киеве будет гастролировать Московский театр «У Никитских ворот».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк РОЗОВСКИЙ.

По его словам, Московский театр привезет в Киев два спектакля - шлягеры “Песни нашей коммуналки” и “Гамбринус”.

М.РОЗОВСКИЙ отметил, что оба спектакля музыкальные, и будут показаны в Украинском доме на сцене.

Он также рассказал, что “Песни нашей коммуналки” - это продолжение спектакля “Песни нашего двора”, но "совсем другой эстетично". По его словам, для участия в этих спектаклях приедет 36 актеров.

М.РОЗОВСКИЙ также отметил, что в дальнейшем театр планирует еще другие спектакли с “песнями”: “Песни нашего патефона”, “Песни нашего детства” и тому подобное.

По словам М.РОЗОВСКОГО, второй спектакль - “Гамбринус”, поставленный на основе повести А.Куприна, уже идет на протяжении 22 сезонов. Он также отметил, что тема этого спектакля интернациональна - “тема борьбы с ксенофобией и с любыми фобиями”.

Руководитель театра также сообщил, что спектакль “Гамбринус” театр сыграет в обновленном составе, “поскольку жанр требует новых сил”. Он также добавил, что этот спектакль будет принимать участие в фестивале “Музыкальное сердце театра”, который сейчас проходит в Москве.

Кроме этого, М.РОЗОВСКИЙ отметил, что Московский театр для еврейской общины Киева сыграет спектакль “Поющий Михоэлс”.