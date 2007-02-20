Ведущие украинские эксперты отмечают улучшение инвестиционного климата в Украине.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Экономист Международного Центра перспективных исследований Анна ЧЕРЕДНИЧЕНКО заявила: "Инвестклимат значительно улучшился… Инвесторы позитивно воспринимают изменения в Украине". При этом она добавила, что "тенденция к росту в ближайшие годы будет продолжаться".

В свою очередь директор Международного института приватизации, управления собственностью и инвестиций Александр РЯБЧЕНКО отметил, что иностранный инвестор для Украины – это очень позитивно, т.к. в мире идет борьба за инвестора. "Чем больше будет капитала у нас работать в экономике, тем лучше и богаче мы будем жить", – добавил он. Однако при этом он отметил, что "на первом месте для страны необходим национальный инвестор". Также А.РЯБЧЕНКО констатировал отсутствие в Украине "качественного" законодательства.

Вместе с тем, по словам партнера юридической фирмы "Магистр и партнеры" Алексея РЕЗНИКОВА, привлечению инвестиций в Украину мешает рейдерство. Также он добавил, что на сегодняшний день в Украине нет стабильности права собственности.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2006 году в Украину иностранными инвесторами вложено 4 млрд. 580,5 млн. долл. прямых инвестиций, что на 41,8% меньше, чем в 2005 году.

Госкомстат объясняет снижение прироста инвестиций по сравнению с предыдущим годом беспрецедентными объемами поступления в 2005 году средств от приватизации с привлечением иностранного инвестора ОАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "Криворожсталь" (4,8 млрд. долл.).

В целом прирост совокупного объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь, курсовой разницы и тому подобного, за 2006 год составил 4 млрд. 295,9 млн. долл., что составляет 54,8% к приросту за 2005 год.

При этом прирост иностранного капитала за 2006 год является одним из наибольших за все годы инвестирования.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины на 1 января 2007 года, с нарастающим итогом, составил 21 млрд. 185 млн. 962,97 долл.

По информации Госкомстата, инвестиции поступили из 119 стран мира, при этом на 10 из них приходится 84,1% от общего объема.