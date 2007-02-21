МИРОВОЙ АВТОПРОМ ПРЕЗЕНТУЕТ KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2007 ВТОРАЯ ВЫСТАВКА ОФИЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ИМПОРТЕРОВ И ДИЛЕРОВ

Завоевание Украиной девятого места в Европе по объему автомобильного рынка, обусловленное стремительным ростом автомобильной отрасли экономики и увеличением объема реализованных легковых автомобилей на 40%, значительные качественные изменения в структуре продаж автомобильного сектора, появление на отечественном рынке известнейших автомобильных брендов свидетельствует о признании Украины одним из наиболее перспективных рынков Европы.

Руководствуясь безусловным стремлением к формированию цивилизованных рыночных взаимоотношений и учитывая острую необходимость в наличии качественного выставочного мероприятия, Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) инициировала проведение Первой специализированной выставки официальных автомобильных импортеров и дилеров (1–4 июня 2006 года). Мероприятие соответствовало всем критериям, присущим ведущим мировым автомобильным выставкам, получило отличные оценки у представителей головных офисов компаний – мировых автомобильных производителей, вызвало широкий резонанс в отечественных и зарубежных СМИ, а также выступило эффективным инструментом для автомобильных компаний в их политике продвижения и позиционирования брендов на рынке.

Исходя из изложенных выше факторов, ВААИД информирует о проведении Второй выставки официальных автомобильных импортеров и дилеров KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2007 в период с 18 по 22 мая 2007 года в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» (ул. Салютная 2Б).

KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2007 инициирована как имиджевая выставка официальных автомобильных импортеров и дилеров, участие в которой позволяет автомобильным компаниям достойно представить свои бренды, ярко продемонстрировать позиционирование торговой марки на рынке, познакомить посетителей со всем модельным рядом и презентовать новинки.

KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2007 базируется на принципах, которые являются основополагающими для мировых автомобильных выставок:

· принцип официальности: право участия имеют только автомобильные компании – официальные представители мировых автомобильных производителей;

· принцип соответствия: основным экспонентом специализированной выставки является автомобиль. К участникам предъявляются высокие требования по оформлению стендов и организации работы на выставке. Место проведения – «КиевЭкспоПлаза» – экспоцентр, сертифицированный Всемирной ассоциацией выставочной индустрии UFI в категории «выставочные центры», что является свидетельством его соответствия высоким стандартам мирового выставочного бизнеса;

· принцип репрезентативности: на выставке ярко представлены бренды подавляющего большинства мировых автомобильных производителей (см. Факт-лист);

· принцип эксклюзивности: наличие ряда автомобильных премьер (см. Факт-лист);

· принцип открытости перед СМИ: для эффективного освещения премьер и презентаций экспонентов, а также максимально комфортной работы журналистов в рамках выставки организован "Пресс-день".

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2007

18 мая 2007 г.

День прессы. День премьер. Официальное открытие выставки.

19 – 21 мая 2007 г.

Презентации автомобильных брендов.

22 мая 2007 г.

Презентации автомобильных брендов. Официальное закрытие выставки.

В рамках выставки пройдет ряд Фестивалей, семинаров, мастер-классов и круглых столов для сотрудников автомобильной сферы.

ФАКТ-ЛИСТ:

Компания ВААИД - Всеукраинская Ассоциация Автомобильных Импортеров и Дилеров, основана 19 мая 1999 года. На данный момент Ассоциация насчитывает 84 члена.

Компания «ВAAИД-Экспо» основана с целью организации и проведения ежегодной выставки официальных автомобильных импортеров и дилеров Украины KYIV AUTOMOTIVE SHOW.

Выставочный комплекс «КиевЭкспоПлаза» - один из современных выставочных центров Украины, является полноправным членом UFІ (в категории "выставочный центр"). Открытая выставочная площадь составляет 27 200 кв.м., закрытая выставочная площадь в двух павильонах - 22 000 кв.м. В павильонах расположены 8 конференц-залов (50 - 500 человек) и ресторан "Плаза ".

Автомобильные бренды – участники выставки:

1. ALFA ROMEO Компания «ИТАЛАВТО»

2. AUDI Компания «Автомобильная группа «Випос»

3. BAW Компания «Атлант-М Азия»,

Компания «ОСТКАР»

4. BENTLEY Компания «ВИПКАР»

5. BMW (авто, мото) Компания «АВТ «Бавария»

6. BRILLIANCE Компания «Атлант-М Азия»

7. BYD Компания «Атлант-М Азия»

8. CADILLAC Компания «Дженерал Моторс Украина»

9. CITROEN Компания «ФРАНСАВТО»

10. CHEVROLET (GMC) Компания «Дженерал Моторс Украина»

11. GAZ Компания «Автоинвестстрой»

12. GEELY Компания «Автоинвестстрой»

13. GREAT WALL Компания «Атлант-М Китайские автомобили»

14. FIAT Компания «ИТАЛАВТО»

15. FORD Компания «Виннер Импортс Украина»

16. FuQi Компания «ОСТКАР»

17. JAGUAR Компания «Виннер Импортс Украина»

18. HONDA Компания «Хонда Украина»

19. HUMMER Компания «Дженерал Моторс Украина»

20. INFINITI Компания «Ниссан Мотор Украина»

21. LAND ROVER Компания «Виннер Импортс Украина»

22. LAMBORGINI Компания «Автомобильная группа «Випос»

23. MITSUBISHI Компания «ТД «НИКО»

24. МINI Компания «АВТ «Бавария»

25. NISSAN Компания «Ниссан Мотор Украина»

26. PORSCHE Компания «Виннер Импортс Украина»

27. PEUGEOT Компания «Илта»

28. SAMAND Компания «Мегатранс»

29. SEAT Компания «Формула мотор Украина»

30. SPYKER Компания «ВИПКАР»

31. SSAN YONG Компания «Автоинвестстрой»

32. TOYOTA Компания «Тойота Украина»

33. UAZ PATRIOT Компания «Автоинвестстрой»

34. VOLKSWAGEN Компания «Интеркар»

35. VOLVO Компания «Виннер Импортс Украина»

Впервые в Украине на выставке KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2007 будут официально презентованы знаменитые бренды INFINITI, LAMBORGINI и SPYKER.

Украинские премьеры: обновленный BMW 1 серии, новая 3-дверная версия BMW 1 серии, обновленная модель BMW 5 серии, новый MINI, седан Mitsubishi Lancer нового поколения, Volkswagen Multivan Atlantis, Volkswagen Cross Polo, Volkswagen Cross Golf, Peugeot 207cc, Peugeot Expert, Audi R8, Audi TT Roadster, Audi A5, Audi S3 quattro, FuQi.

Новинки выставки: Toyota Corolla, Toyota Auris, новый BMW X5, новый BMW 3 серии кабриолет, пикап Mitsubishi L200, внедорожник Outlander XL, внедорожник Pajero, Cadillac BLS, FORD Mondeo, FORD Ranger, FORD C-MAX, VOLVO C30, VOLVO XC90 Sport, LAND ROVER Freelander 2, LAND ROVER Range Rover Sport TD8, LAND ROVER Range Rover TD8, LAND ROVER Defender, PORSCHE Cayenne, PORSCHE Cayenne S, PORSCHE Cayenne Turbo, Peugeot 107, Новый Volkswagen Touareg, Новый Volkswagen Touran, Volkswagen Crafter, Audi A6 quattro 4,2 E, Audi A6 Allroad quattro 3,0 TDI, Audi A4 quattro, Audi Q7 quattro 4,2 TDI, Audi A8 Longversion quattro 4,2 FSI, Great Wall Safe F1, Great Wall Pegasus.

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