Демократическая партия Украины призывает к объединению национально-демократические силы
Демократическая партия Украины призывает партии и организации национально-демократического направления объединиться в единый политический блок под возможным названием "Українська демократична правиця".
Демократическая партия Украины призывает партии и организации национально-демократического направления объединиться в единый политический блок под возможным названием "Українська демократична правиця".
Соответствующее заявление сегодня на пресс-конференции в УНИАН провозгласила председатель ДемПУ Анна АНТОНЬЕВА.
Как говорится в заявлении, Демократическая партия Украины осознает, что "сегодня в государстве сложилась непростая общественно-политическая ситуация" и с целью ее улучшения партия "обращается ко всем партиям и общественным организациям национально-демократического направления - Народному руху Украины, Украинской народной партии, партии "Пора", ВО "Свобода", "Национальная самооборона", другим идеологически близких политическим организациям" объединиться в политический блок.
При этом, как отмечается в заявлении, ДемПУ "заявляет о готовности отбросить собственные лидерские амбиции".
По словам А.АНТОНЬЕВОЙ, на первом этапе объединения ДемПУ предлагает создать Совет политических партий. "Именно Совет партий сумеет объединить то, что нас объединяет, и найти компромиссы относительно разногласий, которые нас разъединяют", - сказала она.
Кроме того, к сотрудничеству в Совете ДемПУ предлагает привлечь партии демократического направления из других стран и международные организации.
Как отметила лидер ДемПУ, предварительные переговоры уже состоялись с руководством НРУ, некоторыми представителями других партий.
А.АНТОНЬЕВА также заметила, что возглавляемая ею партия "активно сотрудничает (с политическими силами - УНИАН) на уровне районов, областей и недорабатывает на общеукраинском политикуме".