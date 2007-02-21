Стартовал II всеукраинский конкурс «СМИ за толерантность и консолидацию украинского общества»

Сегодня стартовал II Всеукраинский журналистский конкурс «СМИ за толерантность и консолидацию украинского общества».

На пресс-конференции в УНИАН презентовал начало проведения конкурса его инициатор, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам коренных народов, национальных меньшинств и этнических групп Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Александр ФЕЛЬДМАН.

Конкурс проводится с целью актуализации в украинском социуме проблематики формирования толерантного сознания. Задача конкурса - выявление, поддержка и популяризация лучших медийных примеров утверждения в обществе принципов толерантности, общечеловеческих идеалов гражданского мира и согласия.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, сегодня “поднимают голову” такие позорные явления как ксенофобия, скинхедство и тому подобное, поэтому надо сделать все, чтобы не реагировать на последствия их деятельности, а предупреждать их.

На пресс-конференции отмечалось, что организатором конкурса является Международный центр толерантности.

В состав жюри конкурса входят известные журналисты, политики, общественные деятели. Среди них - председатель Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ, председатель Украинского фонда культуры Борис ОЛИЙНЫК, главный редактор еженедельника „Зеркало недели” Владимир МОСТОВОЙ, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО и другие.

Конкурс будет охватывать все области современных СМИ: телевидение, радио, электронные и печатные издания. В нем могут принимать участие отечественные журналисты, произведения которых были обнародованы с 1 января 2006 года по 21 сентября 2007 года включительно в электронных (телевидение, радио, Интернет) и печатных периодических изданиях (центральные и региональные), зарегистрированные в Украине.

Прием заявок и материалов, выдвигаемых на конкурс, заканчивается 1 октября 2007 года.

Торжественная церемония подведения итогов конкурса и награждения победителей состоится в Международный день толерантности 16 ноября 2007 года в Киеве.

Общий призовой фонд конкурса составляет 110 тысяч грн. Финансирует проведение конкурса Фонд А.ФЕЛЬДМАНА.