Эксперты выступают против внесения изменений в закон о защите животных от жестокого обращения

Защитники животных считают нецелесообразным вносить изменения в Закон «О защите животных от жестокого обращения» и призывают депутатов Верховной Рады не голосовать за эти изменения.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Киевского эколого-культурного центра Владимир БОРЕЙКО, соответствующий проект закона, внесенный группой депутатов от Партии регионов и БЮТ, фактически не только сужает действие уже принятого год назад закона, а является совсем новым законом.

По словам В.БОРЕЙКО, из существующего закона предлагается «выбросить» 8 статей полностью, а 5 статей «изменить до неузнаваемости». Так, В.БОРЕЙКО отметил, что название закона, которое предлагается, «Об основных принципах содержания животных и обеспечении их защиты», низводит защиту всех животных до правил содержания домашних и бездомных животных.

Кроме того, по его словам, законопроект сужает круг положений законодательного регулирования: изымаются вопросы защиты сельскохозяйственных животных, диких животных (в том числе охотничьих), защиты животных во время научных экспериментов, зрелищных мероприятий, в спорте, при организации досуга.

В то же время для защитников животных стало странным, что в заключении научно-экспертного управления ВР по поводу указанного законопроекта «даже не отмечено, что предлагается совсем новая редакция закона», а потому, сказал В.БОРЕЙКО, действия авторов заключения могут быть классифицированы как преднамеренное искажение информации, искажение фактов и подмена понятий.

Защитники животных просят парламентариев провести служебное расследование и найти виновных в том, что научно-экспертное управление ВР «предоставляет тенденциозное экспертное заключение, которое содержат необъективный анализ законопроектов и направлено на то, чтобы ввести в заблуждение народных депутатов Украины».