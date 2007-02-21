Компания ВОЛЯ — лидер на рынке телекоммуникаций Украины очередной раз подтвердила свой высокий профессиональный уровень. По итогам рейтинга «ТОП — 100» Сергей Юлиевич Бойко, президент компании ВОЛЯ, признан одним из лучших топ-менеджеров Украины.

В настоящем проекте приняли участие свыше 600 руководителей компаний. Отличительной чертой нынешнего исследования стало наличие новых имен из динамично развивающихся отраслей — высоких технологий, провайдеров.

В частности, в отраслевом рейтинге «Провайдеры», президент компании ВОЛЯ занял первое место, и был признан коллегами и конкурентами лучшим топ-менеджером своей отрасли.

Среди основных параметров оценки было выделено 5 критериев:

· Репутация топ-менеджера, авторитет среди коллег, конкурентов, лидерские качества.

· Умение отстаивать, лоббировать интересы предприятия и формировать позитивный имидж компании

· Наличие четкой стратегии развития предприятия, использование современных методов в сфере управления

· Проведение эффективной кадровой и социальной политики на предприятии

· Положительная динамика развития предприятия, рост акционерной стоимости, привлечение инвестиций и освоение новых рынков сбыта.

Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, который предоставляет доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Широкий выбор разных планов подписки на цифровые пакеты, на любой вкус и возраст. Более 100 телепрограмм в самом полном плане подписки.

Наталья Баш

Руководитель службы PR компании ВОЛЯ

Тел./факс: 207-70-92

nbush@volia.com