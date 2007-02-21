”Львовский автозавод” начал производство сверхбольшого сочлененного автобуса с низким уровнем пола «СитиЛАЗ» А-292

Крупнейший в Украине производитель автобусов ЗАО "Львовский автомобильный завод" ("ЛАЗ", г. Львов) начал производство сверхбольшого сочлененного автобуса с низким уровнем пола по всей длине «СитиЛАЗ» А-292, предназначенного для городских перевозок. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ЛАЗа Игорь ЧУРКИН, сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «СитиЛАЗ» А-292 - это принципиально новая конструкторская разработка с частичным использованием элементов конструкции А-183. Одна из новинок в конструкции - система антискладывания системы сочленения.

«СитиЛАЗ» А-292 имеет длину 18,75 м, рассчитан на 180 пассажиров, в том числе 47 сидячих мест. Оснащен двигателем MAN D2836LOH, который соответствует международному стандарту Евро-3.

При этом И.ЧУРКИН добавил, что, как и все городские модели «ЛАЗ», новый автобус приспособлен для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями и уже в ближайшее время эти автобусы будут поставляться в Киев и Москву.

Справка УНИАН. Львовский автомобильный завод специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов различных типов и модификаций и троллейбусов. Мощность предприятия – 3 000 автобусов в год. Завод поставляет свою продукцию в Украину, Россию, другие страны СНГ. Модели "ЛАЗ" составляют почти 30% всего автобусного парка СНГ.

В 2006 году ЛАЗ увеличил производство на 35,5%, по сравнению с 2005 годом, до 224,879 млн. грн. В 2006 году завод произвел 335 единиц техники (автобусы и троллейбусы).