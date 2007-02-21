Витренко считает, что Украина должна войти в газотранспортный консорциум, сдав в аренду свою газотранспортную систему

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО считает, что Украина должна войти в международный газотранспортный консорциум, сдав в аренду свою газотранспортную систему.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По словам Н.ВИТРЕНКО, “это никоем образом не говорит о том, что Украина должна терять газотранспортную сеть, она должна ее на условиях аренды как свой вклад внести в консорциум”.

По ее мнению, в случае создания такого консорциума, Украина получит необходимые инвестиции и будет обеспечена газом. Н.ВИТРЕНКО считает, что в после этого наша страна может ставить вопрос о снижении цены на туркменский и российский газ.

Напомним, 1 февраля с.г. Президент России Владимир ПУТИН заявил, что Украина намерена предложить вернуться к идее создания газотранспортного консорциума путем обмена доли в украинских газопроводах, по которым российский газ экспортируется в Европу, на доступ к добыче газа в России. Оппозиционные силы Украины выступили с критикой такого заявления.