Гражданское объединение “Голос громади Києва” призывает киевлян не бояться оказывать сопротивление незаконной застройке в столице.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН представитель ГО «Голос громади Києва» Владимир БОНДАРЕНКО.

По его словам, судебные иски застройщиков к гражданам, которые выступают против строительства, являются бесперспективными. Он отметил, что основным аргументом при возникновении любого конфликтного вопроса по застройке является суд. “Подается иск на 100 тыс.-300 тыс. грн. Иск принимается к рассмотрению, суд выносит решение об аресте имущества. Приходят судебные исполнители в квартиру, описывается все до электрочайника, и человек, когда у него все описано, боится предпринимать какие-либо действия. На сегодня, я хочу сказать всем, такие иски являются бесперспективными. Ни одного иска, которые застройщик подавал против людей, на сегодня не выиграно. Нет такого прецендента в Киеве”, - подчеркнул В.БОНДАРЕНКО.

По его информации, сейчас в Киеве есть аналогичные судебные дела, в частности, относительно строительства проспекта Науки, 66-70 в Голосеевском районе и по ул. Дмитриевской, 2 (Шевченковский район).

Как сообщила адвокат Марина АПАТЕНКО, на проспекте Науки планируется возвести в нарушение строительных норм, впритык к сектору частной застройки многосекционный 17-этажный дом, несущий угрозу жизни жителям одноэтажкам. Кроме того, наличие многоэтажки в этом микрорайоне может привести к возникновению взрывоопасной ситуации из-за нарушения тяги в системе газоснабжения частного сектора, а также может вызвать оползень, поскольку там глиняная, насыщенная плаунами почва, что приведет к разрушению домов и гибели людей.

М.АПАТЕНКО сообщила, что к двум активистам инициативной группы по противодействию строительству застройщик подал судебные иски с требованием возместить моральный ущерб на сумму 100 тыс. грн. И обоснованием для исков, как отметил В.БОНДАРЕНКО, стали письма-обращения инициативной группы к киевскому городского председателю, Киевсовету. По мнению истца, в этих письмах содержится ложная информация, которая “дискредитирует” компанию-застройщика. При этом В.БОНДАРЕНКО обратил внимание на то, что непонятно, как эти письма вообще могли попасть к застройщику.

Другая компания, которая намеревалась построить магазин в межколонном пространстве в проезде дома №2 по ул. Дмитриевской, подала иск к 12 жителям этого дома, которые собственными силами были вынуждены демонтировать самовольно установленное застройщиком ограждение.

“Голос громади Києва” заявляет, что берет под контроль эти инциденты, а также начинает сбор подписей за отмену соответствующих решений Киевсовета по этим строительствам.

“Нами выиграны дела и по ул. Малышко, и Белорусской (там также застройщик подавал иски к членам инициативных групп по противодействию строительству - УНИАН). Мы берем дело и по проспекту Науки, и по Дмитриевской под свой контроль и, я думаю, что эти дела будут разрешены в пользу ответчиков, в интересах киевлян”, - заявил В.БОНДАРЕНКО.

По его данным, вопросы об отмене землеотвода на участках по проспекту Науки и по Дмитриевской будут вынесены, скорее всего, на следующую сессию Киевсовета, и выразил надежду, что это решение поддержит большинство депутатов.