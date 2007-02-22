Общественный проект «Стратегия государственных закупок» инициирует создание Национального агентства госзакупок

Общественный проект «Стратегия государственных закупок» инициирует создание Национального агентства государственных закупок.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель проекта Владимир ВОЛКОВ.

По его словам, агентство должно иметь статус государственного предприятия. «Государственными деньгами должно управлять государство», - убежден В.ВОЛКОВ. По его словам, в наблюдательный совет агентства войдут представители Верховной Рады и общественности.

Создание Национального агентства в сфере госзакупок, по мнению В.ВОЛКОВА, даст возможность экономике Украины сделать шаг вперед и подготовить условия для ее активного развития.

Он отметил, что существующая система госзакупок не вполне устраивает некоторых участников рынка. «Если есть недовольство, то нужно разобраться, почему это недовольство возникает и что нужно сделать для усовершенствования процесса открытости, процесса конкуренции и так далее», - сказал В.ВОЛКОВ.

Руководитель проекта напомнил, что существуют замечания к действующей системе госзакупок и у власти: «Они изложены в рекомендациях Президента после подписания им последней редакции закона (о госзакупках – УНИАН), они изложены в распоряжении председателя Верховной РАДЫ, который создал рабочую группу по усовершенствованию законодательства».

В связи с этим Общественный проект «Стратегия государственных закупок» предлагает провести первую конференцию по проблеме госзакупок при участии общественных организаций, специалистов, экспертов, власти и, в частности, рассмотреть вопрос создания Нацагентства. Также возможно участие и Тендерной палаты Украины. «Будем обращаться в Тендерную палату. Если они будут иметь желание - дверь для всех открыта», - сказал он.

При этом В.ВОЛКОВ отметил, что инициируя создание Нацагентства по госсзакупкам, он не инициирует ликвидацию Тендерной палаты Украины.

В.ВОЛКОВ намерен предложить рассмотреть на конференции подход к созданию «качественно нового закона (о госзакупках – УНИАН), «а не изменений к изменениям в закон, потому что мы уже имеем с 2000 года шестое изменение к изменениям».

В частности, по его мнению, «этот закон должен отличаться системой управления процессом, быть законом прямого действия, должен сформировать полномочия государства при изложении приоритетов развития экономики на методическом основании». Законом будет предложено создание Национального агентства, которое «должно вносить предложения относительно методик проведения тендеров, установить нормы для их прозрачности и контролю, и с точки зрения приоритетов экономики Украины выдавать определенные наработки, рекомендации, преференции для развития отраслей, которые определены стратегией развития государства».

Как сообщил В.ВОЛКОВ, для участия в конференции также будет приглашено высшее руководство государства.

В свою очередь, в беседе с корреспондентом УНИАН пресс-секретарь Тендерной палаты (ТПУ) Андрей ВАСЕЙКО сказал, что ТПУ на сегодняшний день не имеет детальной информации о Национальном агентстве, которое предлагается создать, поэтому «пока эта инициатива не комментируется».

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2006 г. Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам закупки товаров, работ и услуг за государственные средства”. 5 января 2007 г. Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указанный закон с замечаниями. В частности, глава государства отмечал, что отдельные положения данного закона вызывают определенные замечания из-за несовершенства механизма осуществления закупок товаров, работ и услуг за государственные средства. По мнению В.ЮЩЕНКО, некоторые положения документа нуждаются в последующих изменениях, в том числе с целью внедрения позитивного международного опыта.

В связи с этим Президент предложил продолжить работу над совершенствованием механизма закупок с тем, чтобы подготовить новую редакцию Закона «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и обеспечить принятие и официальное обнародование соответствующего закона до 15 августа 2007 года.

«Считал бы целесообразным создать совместную рабочую группу по подготовке новой редакции закона, с привлечением в ее состав народных депутатов Украины, представителей Кабинета Министров Украины, Секретариата Президента Украины, соответствующих общественных организаций и научных работников», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Цели и задачи Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам закупки товаров, работ и услуг за государственные средства”, принятом ВР 1 декабря 2006 г., заключаются в создании надлежащих законодательных принципов проведения закупок; упрощении процедур закупок для государственных, казенных, коммунальных предприятий и хозяйственных обществ, в которых государственная доля акций превышает 50 процентов, а также предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов принадлежат государственным, казенным, коммунальным предприятиям и хозяйственным обществам, в которых государственная доля превышает 50 процентов; в согласовании положений различных законодательных актов, которые регулируют вопрос государственных закупок; усилении защиты предприятий общественных организаций инвалидов и предприятий уголовно-исполнительной системы; предупреждении и устранении коррупционных деяний в сфере государственных закупок.