21 февраля 2007 г. в Киеве, в конференц-зал УНИАН были обнародованы итоги первого исследования рынка PR-услуг в Украине. Исследование проведено в январе-феврале 2007 г. компанией стратегических коммуникаций Publicity Creating и агентством полного цикла Бюро Маркетинговых Технологий. Исследование проводилось методом экспертного интервью face-to-face среди представителей крупных компаний, работающих на финансовом, строительном, автомобильном, FMCG и других рынках. В ходе исследования было опрошено 60 представителей компаний, непосредственно отвечающих за PR-деятельность. В исследовании принимали участие только компании, которые заказывали пиар-услуги у внешних структур и планируют заказывать их в дальнейшем.

Анкета содержала более 35 вопросов, касающихся таких направлений:

· Организация PR-деятельности в компаниях (наличие, численность, подчиненность PR-отдела)

· Знание агентств

· Структура PR-услуг (какие услуги относятся к PR, что применяют компании в своей деятельности, что осуществляют самостоятельно, а какие услуги – покупают у внешних структур)

· Проблемы, с которыми сталкиваются компании при работе с внешними структурами

· Преимущества и недостатки работы с основными видами поставщиками PR-услуг (специализированные PR-агентства, PR-отделы крупных РА), преимущества и недостатки самостоятельной работы

· Оценка качества предоставления PR -услуг на украинском рынке

· Практика проведения тендеров на PR -обслуживание

· Величина годового PR-бюджета

· Стоимость PR -услуг

· Оценка ситуации и перспективы развития рынка (какие изменения хотелось бы увидеть в ближайшее время, что мешает более эффективной работе)

Основные выводы по итогам исследования следующие:

· Украинский рынок PR пока неструктурирован, хотя процессы структуризации набирают силу. На рынке действует несколько десятков операторов.

· Значительную часть PR-работ компании осуществляют самостоятельно, но тенденция привлечения внешних структур усиливается.

· Основными видами внешних структур, у которых компании заказывают PR-услуги: специализированные PR -агентства (украинские и сетевые/зарубежные), отделы PR крупных РА.

· Компании-клиенты довольно хорошо представляют себе, что относится к PR, используют в своей работе широкий спектр PR-инструментов.

· Основные проблемы при работе с PR-агентствами – несоответствие предложенных решений потребностям клиента, отсутствие индивидуального подхода.

· Величина годовых PR-бюджетов компаний колеблется от 10 тыс. долл. США до 1 млн. долл.США. Наиболее типичные PR-бюджеты – от 100 до 500 тыс. долл.США. Показательно, что суммарный бюджет, который назвали только 43 опрошенных респондента, составляет более 15 млн. долл. США. На этом фоне оценка всего украинского рынка PR в диапазоне от 20 до 80 млн. долл. в год выглядит сомнительной.

· Основные изменения, которые хотят видеть компании-клиенты на рынке PR – приведение украинских стандартов к мировым, структуризация рынка, повышение качества услуг и профессионализма PR-агентств, размежевание рекламы и PR.

Валерий Курейко, Генеральный директор компании стратегических коммуникаций Publicity Creating: «В ближайшие годы выделиться тройка крупных игроков, которым будет принадлежать от 10 до 20% рынка каждому. PR-агентства должны понять, что для развития рынка нужно не только поднимать проблему и обсуждать ее, но и вкладывать финансы. Агентства, претендующие на звание лидера, должны продвигать и себя, и отрасль».

Алексей Ганюков, руководитель департамента исследований Бюро Маркетинговых Технологий: «Значимость данного исследования для всех участников PR-рынка еще более возрастет, если в следующем году буде проведено новое исследование, прослеживающее динамику и тенденции отрасли. Тот факт, что рынок PR исследуется, еще одно свидетельство того, что он постепенно становиться цивилизованным».

Нина Рохманюк, директор по стратегическому планированию «Бюро Маркетингових Технологий»: «Объём украинского рынка PR-услуг составляет не менее $60 млн. в год. При этом, клиенты зачастую являются более инновационными, чем PR-агентства, требуя не просто размещения статей на правах рекламы, а действительно управления образом компании с помощью СМИ и других инструментов влияния».

Руслана Плис, Управляющий партнер, Директор по стратегии и креативу Publicity Creating: «Операторы PR-рынка и общественные организации должны занять более четкую позицию. Рынок PR больше не может быть придатком к рекламному – это серьезно замедляет развитие PR -отрасли. Исследование показало – клиенты требуют четкого разделения понятий «реклама» и «PR» и ждут от PR-агентств профессиональной работы, соответствующей западным стандартам».

21 февраля 2007 г.

Предыстория вопроса.

В сентябре 2006 года Publicity Creating обратилась с открытым письмом к профессиональным объединениям (UAPR, PR-Лига), а также к операторам рынка. В письме было предложено провести комплексное исследование рынка PR в Украине. Необходимость исследования вызвана отсутствием объективной информации о рынке, его объемах, сегментах и тенденциях, что затрудняет выбор пиар-партнера для клиентов, а также работу профессиональных специализированных структур.

Инициатива Publicity Creating была поддержана Бюро Маркетинговых Технологий. В результате консультаций и переговоров, стороны приняли решение провести исследование в январе-феврале 2007 года. Финансирование проекта осуществлено Publicity Creating и Бюро Маркетинговых Технологий. Непосредственным исполнителем работ выступил департамент исследований Бюро Маркетинговых Технологий.

Справка.

Бюро Маркетинговый Технологий работает на украинском рынке с 1999 года. Как агентство полного цикла, Бюро имеет несколько департаментов: маркетинговых исследований, разработки стратегий, Создания и проведения рекламных кампаний, PR-департамент. Среди клиентов Бюро такие компании как Skoda, Воля-кабель, Sun Interbrew, BASF, Bionorica. www.marketingburo.com.ua

Publicity Creating успешно работает на украинском рынке более 9 лет, специализируется в области стратегических коммуникаций и PR. Среди заказчиков – крупные украинские производители, представительства иностранных компаний, специализированные компании в более чем 15 направлениях бизнеса. www.publicity-creating.ua

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