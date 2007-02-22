Продукты питания в прошлом году подорожали на 11% - исследование

Цены на продукты питания в 2006 году увеличились на 11,2%, в то время как по методологии расчета Государственного комитета статистики Украины этот показатель составил 3,5%.

Такие данные совместного исследования маркетингового агентства I-BTL и аналитической группы EPravda.com.ua: «Альтернативный мониторинг инфляции в 2006-2007 годах» были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По данным исследования, цены на товары бытовой химии выросли на 18,3%, товары личной гигиены и парфюмерии - на 3,6% (по данным Госкомстата, рост цен на непродовольственные товары за 2006 год составил 2,5%).

По словам представителя «Экономической правды» Игоря ЛУЦЕНКО, исследование проводилось в 12 крупнейших городах Украины, в которых проживает около четверти населения Украины. Города были подобраны по величине и географической репрезентативности. Мониторинг цен проводился во второй декаде января 2006 и 2007 годов.

И.ЛУЦЕНКО отметил, что исследования относительно изменения цен на услуги не проводились, так, по его мнению, оценки Госкомстата в этом направлении можно считать наиболее точными.

По его словам, если в методологию расчета инфляции Госкомстата подставить данные, полученные по результатам исследования, то инфляция в 2006 году была бы на уровне 15,8%.

При этом И.ЛУЦЕНКО отметил, что объектом исследования была потребительская корзина украинцев среднего класса, в то время как Госкомстат делает свои расчеты, ориентируясь на потребности малоимущих слоев населения.

Справка УНИАН. Рекламное агентство I-BTL появилось на украинском рынке интегрированных маркетинговых коммуникаций как дочерняя компания KAS Group (известно брендом «Прима-Люкс»). В декабре 2001 года, сообщается на сайте компании, I-BTL стало независимым агентством и в начале 2002 года получило эксклюзивный контракт с Imperial Tobacco International Ltd.

В 2003 году агентство заняло Sales/BTL сегмент и начало специализироваться на предоставлении BTL- и трейд-маркетинговых услуг. I-BTL на начало 2004 года имело своих представителей во всех основных городах Украины.

На сегодняшний день в главном офисе компании работают 15 специалистов. В региональных представительствах – 52, проектный персонал – около 500 человек.