23 февраля 2007 года компания Nestlé, мировой лидер по производству продуктов питания, подвела итоги деятельности в Украине за 2006 год.

Общий объем продаж компании на украинском рынке в 2006 году увеличился на 20% по сравнению с 2005 годом – до 1,97 млрд. гривен. В 2006 году группа компаний «Nestlé» в Украине заплатила в государственный бюджет 181 млн. грн. налогов.

Бизнес Nestlé в Украине представлен следующими направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных, а также мороженое.

Nestlé сохранила позиции лидера этих сегментов рынка Украины. Объем продаж кофе и напитков вырос на 15% и составил 552 млн. грн. Общая доля «Nescafe» на украинском рынке кофе выросла с 24,8% в 2005 до 25,5% в 2006 году.

Доля рынка кофе «Nescafe Classic» в сегменте средней ценовой категории растворимого кофе увеличилась в 2006 году до 37% по сравнению с 35,4% годом ранее. Доля на рынке премиальных сортов кофе «Nescafe Gold» и «Nescafe Espiro» составила 28,3% по сравнению с 29,2% в 2005 году.

В июне 2006 года на рынке Украины появился усовершенствованный микс «Nescafe 3 в 1» в расширенном ассортименте. За период с июня по декабрь 2006 года его доля на рынке выросла вдвое (с 5% до 10%).

В 2006 году на рынок был представлен совершенно новый продукт - Coffee-Mate, сухие сливки, специально разработанные Nestlé для кофе. За полгода в Украине этот продукт смог занять 23% рынка сухих сливок.

В 2006 году ассортимент кондитерских изделий, представленных торговыми марками «Nestlé» и «Світоч», значительно вырос и объем продаж составил 521 млн. грн., что на 15% больше по сравнению с 2005 годом.

В 2006 году под торговой маркой «Nestlé» начат выпуск печенья «Щось особливе», а в ассортиментном ряде шоколадных плиток «Nestlé Gold Chocolate» появилась плитка черного шоколада с кусочками кофе.

Общая доля рынка упакованного шоколада («Світоч», «Nestlé») составила 18,2%. Доля шоколадных плиток («Світоч», «Nestlé») - 21,3%, а шоколадных батончиков (ТМ «Nuts», «KitKat», «Aero», «Lion», «Nesquik») - 22,6% (выросла на 2,5% по сравнению с прошлым годом). В сегменте сладких крекеров доля компании на рынке составляет 73%, а солёных - 68,7%.

В направлении продуктов кулинарии (ТМ «Торчин» и «Maggi») объем продаж составил 616 млн. грн., что на 21% больше, чем в 2005 году. Компания увеличила продажи и уверено сохранила лидерские позиции в традиционной категории холодных соусов, выпускаемых под ТМ «Торчин» – доля рынка кетчупа составила 72%, майонеза - 22%, горчицы - 48%, соусов - 56%.

В 2006 году под ТМ «Торчин» началось производство горячих соусов для макарон, а также соусов для приготовления домашних блюд. Появление на рынке в конце 2004 года «Заправки для борща» оказалось успешным, ее объем продаж в 2006 году составил 4 тыс. тонн. Всего за год было продано 98,6 тыс. тонн продукции кулинарии.

Nestlé также уверенно сохранила лидирующие позиции на украинском рынке растворимых супов - «Гаряча кружка» под ТМ «Maggi» завоевала 48% рынка.

Объем продаж детского и специального питания Nestlé составил 56 млн. грн., продемонстрировав 25% рост. В 2006 году бизнес продуктов детского и специального питания успешно перешёл на прямые поставки в Украину, что позволило эффективнее контролировать рынок.

Объем продаж готовых завтраков, представленных TM «Nesquik», «Fitness» и другими составил 40 млн. грн., продемонстрировав рост в 88%. В 2006 году на рынок успешно выведены семь новых продуктов под ТМ «Хрустка», которые по результатам года заняли 20% объема продаж готовых завтраков Nestlé.

Объем продаж направления «Фудсервис», в основном представленное кофейными и вендинговыми аппаратами, «Cafe Nescafe» и комплексным предложением для кетеринга и офисов, составил 59 млн. грн, продемонстрировав темпы роста в 44%.

Стабильный рост наблюдался также в сегменте кормов для домашних животных (ТМ «Purina», «Friskies») и составил 38%.

Производственная база Nestlé в Украине представлена двумя предприятиями: ЗАО «Кондитерская фирма «Світоч», Львов (в нем компании Nestlé принадлежит 97% акций) и ОАО «Волыньхолдинг», Луцк (100% акций).

Nestlé – крупнейшая компания по производству продуктов питания в мире.

В настоящее время компания Nestlé насчитывает 511 фабрик и промышленных предприятий в 86 странах мира. В группе Nestlé работают около 250 тысяч человек. Продукция Nestlé представлена на рынках напитков, кондитерской продукции, кулинарии, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, сухих завтраков, минеральной и столовой воды, а также кормами для домашних животных. Помимо производства продуктов питания, Nestlé также владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности.

Nestlé начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. С тех пор компания продвигает такие международные бренды, как «Nescafé», «Nesquik», «Maggi», «Nuts», «Friskies», «KitKat», «Aero» и др. В 1998 году Nestlé S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Світоч». В мае 2003 года в Киеве основано ООО «Нестле Україна». В конце 2003-го Nestlé S.A. приобрела 100% акций предприятия «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»). Компания Nestlé ведёт переговоры о строительстве фабрики по производству соусов в Волынской области. Эта фабрика будет построена по стандартам Nestlé, улучшит условия производства и со временем заменит существующие мощности завода ОАО «Волыньхолдинг».

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Ларисе Самойленко, менеджеру по связям с общественностью

Nestlé в Украине

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