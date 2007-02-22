Жители села Княжичи под Киевом требуют внеочередных выборов в местные органы власти

Жители села Княжичи Броварского района Киевской области обратились к Верховной Раде Украины с просьбой обеспечить проведение внеочередных выборов председателя и депутатов Княжицкого сельского совета.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил депутат Княжицкого сельсовета Сергей МАРТИЯН.

По его словам, жители Княжичей считают, что председатель сельсовета злоупотребила служебным положением в ходе приватизации земельных участков, принадлежащих территориальной общине села. «С целью защиты своих конституционных прав жители села объединились в Союз владельцев имущества и земель реорганизованного КСП и объявили политическую забастовку «За внеочередные выборы председателя и депутатов сельсовета», - отметил С.МАРТИЯН.

Он заявил: «Сегодня в нашем селе местная власть фактически узурпирована сельским председателем Ольгой КАСЬЯН, которая занимается сделками с землей, принадлежащей жителям села. Селяне не знают, кем официально проводилось разделение на паи, почему у них забрали более 100 га, а пай каждого жителя был сокращен с 1,42 га до 0,9-0,7 га. В Княжичах отсутствует карта разделения на паи».

Он также заявил, что на активных участников акций протеста местные власти оказывают моральное и физическое давление.

По словам С.МАРТИЯНА, «28 января 2006 года председатель сельсовета О.КАСЬЯН, полномочия которой были досрочно прекращены решением территориальной общины от 21 января 2006 года, организовала захват помещения сельсовета, в котором находились представители инициативной группы, выступавшей за досрочные выборы в местные органы власти. Сотрудники охранной фирмы, нанятой О.КАСЬЯН, нанесли телесные повреждения нескольким жителям села».

С.МАРТИЯН считает, что необходимо вмешательство в ситуацию, сложившеюся в Княжичах, парламентских комитетов по вопросам местного самоуправления и борьбы с коррупцией.