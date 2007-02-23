«Нестле Украина» намерена завершить строительство первой очереди завода соусов на Волыни в 1-й половине 2008 года

Компания «Нестле Украина» намерена завершить строительство первой очереди завода по производству холодных соусов в Луцком районе Волынской области в первой половине 2008 года.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор по корпоративным связям компании "Нестле-Украина" Геннадий РАДЧЕНКО.

«В первом полугодии следующего года мы планируем уже начать выпуск продукции на новой фабрике», - сказал он.

По его словам, в целом будет три очереди строительства. В частности, вторая очередь должна завершиться в 2009 г., сроки завершения третьей очереди он не назвал. «Мы не смотрим так далеко», - пояснил Г.РАДЧЕНКО.

Он также отметил, что строительство планируется начать в марте-апреле т.г. «Сейчас мы ведем интенсивные переговоры относительно приобретения участка земли, на котором будет размещаться завод. Вопрос не простой, но мы пользуемся поддержкой и пониманием местных властей и жителей. Тем более, мы в хорошем положении, т.к. строительство новой фабрики планируется в 2-3 км от существующей», - отметил Г.РАДЧЕНКО.

Он не назвал мощности завода, поскольку сейчас осуществляется только его проектирование. В то же время Г.РАДЧЕНКО отметил, что эта фабрика со временем заменит существующие мощности завода в Торчине по производству холодных соусов. «То есть, значительно расширит и заменит их», - уточнил он, добавив, что существующий завод будет закрыт после полного завершения строительства нового предприятия. Насколько значительным будет расширение нового производства, он не уточнил, отметив, что это будет зависеть от рынка потребления. По данным Г.РАДЧЕНКО, в 2006 г. существующая фабрика «Волыньхолдинг» произвела почти 100 тыс. тонн продукции – по тоннажу это самый большой объем «Нестле-Украина».

Кроме расширения производства одной из весомых причин строительства является выведение производства из жилого района, сообщил он. При этом новая фабрика будет построена в 2-3 км от существующей.

Как отметил Г.РАДЧЕНКО, за несколько десятков лет «впервые «Нестле» будет строить фабрику с нуля практически», обычно компания приобретает существующие мощности.

Размер инвестиций он не уточнил.

Как сообщал УНИАН, компания Nеstle намерена построить в Луцком районе Волынской области свой крупнейший завод по производству холодных соусов (кетчупов и майонезов) ТМ «Торчин продукт». По данным губернатора Волынской области Владимира БОНДАРЯ, смета инвестиции по строительству завода Нестле в Луцком районе превышает 50 млн. долл. США, планируется создать 1200 рабочих мест.

На новую фабрику постепенно будет перенесено производство холодных соусов с принадлежащего Nestle предприятия - ЗАО "Волыньхолдинг" (поселок Торчин).

Справка УНИАН. Компания Nestle - одна из крупнейших компаний по производству продуктов питания в мире. Nestle начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительского офиса. Компания осуществляет маркетинговую поддержку таких брендов как Nescafe, Nesquik, Maggi, Nuts, Friskies, KitKat и Aero.

Объем продаж "Нестле-Украина" в 2005 году составил 1,6 млрд. грн.

Производственная база Nestlé в Украине представлена двумя предприятиями - ЗАО «Кондитерская фирма «Свиточ» (г. Львов, 97% акций) и ОАО «Волыньхолдинг» (г. Луцк, 100% акций). На сегодня доля Nestle S.A. в капитале «Свиточ» составляет 96,89%.

ЗАО «Свиточ» производит шоколадную продукцию (конфеты, плитки, батончики), печенье и вафли под торговыми марками «Свиточ», Nestle и Aero.