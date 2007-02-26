Сегодня был презентован первый номер информационно-аналитического вестника “УНИАН–Культура” – совместного проекта Национального союза писателей Украины и агентства УНИАН.

Как заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН председатель НСПУ, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Владимир ЯВОРИВСКИЙ, речь идет не о презентации “яркого политического скандала, который так любит наш сегодняшний зритель, который любит пресса”, а о “абсолютно новом, возможно, во многом необычном для сегодняшней жизни проекте такого фронтального обзора и фронтальных постановок проблем, которые сегодня терзают украинскую культуру”.

По словам В.ЯВОРИВСКОГО, кроме новостей, вестник будет иметь такие специальные рубрики - “Художественная литература”, “ART-авангард”, “Тенденции”, “Аналитика”, где будут размещены интервью с деятелями культурно-художественной сферы, участниками культурно-художественных проектов в Украине, оригинальные фоторепортажи.

Заместитель председателя НСПУ, писатель Василий ШКЛЯР, в свою очередь, отметил, что вестник не задуман “для популяризации именно Национального союза писателей Украины, наших литературных симпатий или персон”, а уже первый выпуск свидетельствует, что «не львиную долю здесь занимает литература, а здесь есть музыка, театр, кино”. По его словам, это тематическое соотношение “будет колебаться и смещаться в зависимости от явлений, которые действительно заслуживают нашего внимания”. В.ШКЛЯР отметил, что в литературной рубрике не будет делаться акцент на членах союза писателей, “потому что нас интересует все, что происходит в литературе”. “Мы хотим показать вам настоящие имена, которые того заслуживают, потому что сегодняшняя пресса часто изобилует популяризацией авторов, которые не только не стали профессиональными писателями, но и, я убежден, никогда ими не станут”, - подчеркнул В.ШКЛЯР.

Как сообщил на пресс-конференции главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО, агентство в режиме он-лайн будет подавать в открытом доступе материалы вестника на странице “УНИАН-Культура” своего сайта, а наиболее интересные материалы будут попадать под главную рубрику сайта “Тема дня”, а также в он-лайновые общественно-политические и бизнесовые ленты агентства. По его словам, это позволит вовлечь в дискуссию как можно более широкий круг людей. Главный редактор УНИАН выразил надежду, что там активно будет работать форум, и многие люди смогут выразить свое виденье проблем в сфере культуры.

А.ХАРЧЕНКО отметил, что лозунг “За культуру без гламура” актуален для еженедельника. Он подчеркнул, что “если не сможем искоренить гламур, то, по крайней мере, необходимо его подчинить и поставить на службу культуре, и это будет благородное дело”. По словам А.ХАРЧЕНКО, все будет делаться для того, чтобы “делать интересными, не банальными рецензии”, а также поощрять дискуссии на различные темы культуры.

Во время пресс-конференции возникла дискуссия о возможном участии Андрея ДАНИЛКО (Верки СЕРДЮЧКИ) от Украины на песенном конкурсе «Евровидение-2007». А.ХАРЧЕНКО отметил, что данная тема также может стать темой дискуссии в еженедельнике “УНИАН–Культура”.

Главный редактор УНИАН также сообщил, что вестник будет бесплатно распространяться среди СМИ, творческих союзов, заведений культуры и искусства, органов власти.