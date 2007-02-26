В Киеве в рамках празднования 10-летия издательства “Факт” пройдет talk-перфоманс с участием известных писателей

Завтра в Киеве в рамках празднования юбилея издательства “Факт” пройдет talk-перфоманс с участием известных украинских писателей “10 лет украинской книги. 10 лет издательству “Факт”.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН главный редактор издательства Леонид ФИНКЕЛЬШТЕЙН.

По его словам, на мероприятие, в частности, приглашены Оксана ЗАБУЖКО, Дмитрий СТУС, Юрий МАКАРОВ, Отар ДОВЖЕНКО, Ольга ОГРЫЗКО, Ирина КАЛИНЕЦ и другие мастера.

"Будут выступать украинские писатели, наши друзья, даже несколько высоких должностных лиц. Причем те должностные лица, которые не будут рассказывать о политике. Будут рассказывать должностные лица-читатели. Их мало, но они есть”, - сказал Л.ФИНКЕЛЬШТЕЙН.

Участники встречи обсудят проблемы современного книгоиздания, издания произведений молодых, неизвестных авторов и др.

Л.ФИНКЕЛЬШТЕЙН выразил сожаление, что из-за гриппа в мероприятии не смогут принять участия некоторые из авторов, но они передали свои приветствия в виде небольших видеофильмов, которые будут демонстрироваться гостям talk-перфоманса.

Запланировано также проведение беспроигрышной бесплатной лотереи, где все присутствующие смогут выиграть книгу автора, который будет в зале, и получить автограф.

По информации главного редактора издательства, в целом “Факт” на протяжении 10 лет своего существования занимался изданием свыше 100 авторов. За прошлый год было издано около 80 книг около 50-60 авторов. Как отметил Л.ФИНКЕЛЬШТЕЙН, издательство также пытается поддерживать молодых авторов, потому что считает, что “талант от возраста не зависит”.

Присутствовавший на пресс-конференции главный редактор журнала “Київська Русь” Д.СТУС отметил, что 10 лет в современных условиях на рынке книгоиздания свидетельствует об умении издательства работать над книгами, работать с авторами и реализаторами.