В Украине на учете в онкологических учреждениях находится свыше 850 тысяч онкобольных

В Украине на учете в онкологических учреждениях и заведениях находится свыше 850 тысяч онкобольных, и их количество неуклонно растет.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовала национальный представитель Европейской коалиции против рака „Европа Донна” Галина МАЙСТРУК.

По ее словам, диагноз “рак” имеет каждый 50-й гражданин в Украине, в то время как в мире – каждый 270-й житель планеты.

Г.МАЙСТРУК отметила, что риск заболеть раком на протяжении жизни имеет каждый 3 мужчина и каждая 5 женщина в Украине. По ее словам, ежегодно диагноз “рак” устанавливают у около 160 тысяч пациентов, причем запущенность болезни наблюдается у 50%. Г.МАЙСТРУК также отметила, что 90 тысяч человек ежегодно умирают от этого заболевания.

Представитель Европейской коалиции против рака отметила, что государственные средства, которые выделяются для борьбы с онкозаболеваниями, составляют лишь 30% от потребности, что не позволяет во многих случаях достичь желаемого результата и далеко не соответсвует европейским стандартам. По ее словам, в западных европейских странах 95% онкобольных излечиваются, тогда как в Украине эта цифра составляет лишь 40%. Г.МАЙСТРУК также отметила, что в Украине полностью отсутствуют реабилитационные программы, чтобы поддерживать онкобольного психологически.

В свою очередь, научный руководитель Фонда „Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА обнародовала результаты опроса, который проводился среди людей с онкозаболеваниями.

Согласно результатам опроса, 95% респондентов считают необходимым установление обязательных ежегодных профилактических осмотров для всех категорий граждан. 85% больных отмечают, что их лечение началось в течение месяца после установления диагноза. В то же время, половина респондентов отмечают, что получили достаточно информации об индивидуальном плане лечения, 35% - получили недостаточно информации, а 14% не получили никакой информации.

По словам, И.БЕКЕШКИНОЙ, результаты опроса также показывают, что большинство больных (54%) считает, что качество лечения онкозаболевания зависит от платежеспособности пациента, а 35% респондентов убеждены, что врачи лучше относятся к богатым пациентам.

При этом, добавила она, 51% опрошенных не доверяют качеству лекарств, которые предлагают им в больницах и поликлиниках бесплатно.

Результаты исследования также показывают, что 72,5% респондентов убеждены, что на первом месте среди факторов, которых больше всего не хватает в Украине для лечения онкологических болезней, находится обеспечение лечения и лекарствами за государственные средства, - сообщила И.БЕКЕШКИНА.

Всего были опрошены 807 пациентов с онкологическим диагнозом, из них 55% находятся на стадии реабилитации, 45% - на стадии лечения. Опрос проводился в 7 областных больницах, которые по географии представляют региональное деление Украины.

И.БЕКЕШКИНА также выразила сожаление, что внимание тех, кто должен решать вопросы, связанные с онкозаболеваниями, очень низкое.

Опираясь на статистику относительно онкозаболеваний, она отметила, что не видит “чем онкомор лучше голодомора”. “Когда потребности больных удовлетворяются на 30%, то это действительно онкомор”, - отметила И.БЕКЕШКИНА.