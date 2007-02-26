Комиссар Совета Европы Томас Хаммарберг поздравил Нину Карпачеву

15:51, 26 февраля 2007
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Комиссар Совета Европы Томас Хаммарберг поздравил Нину Карпачеву с переизбранием на должность Уполномоченного по правам человека и выразил готовность к активному сотрудничеству

       На имя Нины Карпачевой поступают многочисленные приветствия  в связи с переизбранием ее на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Комиссар Совета Европы по правам человека  Томас Хаммарберг также искренне поздравил Нину  Карпачеву с высоким вотумом доверия представителей всех политических сил парламента в новых условиях развития страны и выразил  свою  заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

Обсуждая тему переизбрания Уполномоченного по правам человека, Томас Хаммарберг подчеркнул, что он никогда не дает оценок кандидатам на какую-либо должность, всегда рассчитывает на демократизм выборов и особенно удовлетворён тем, что в Украине  последовательно были соблюдены  именно демократические процедуры избрания украинского  Омбудсмана.   

 Подчеркивая высокий  профессиональный опыт Нины Карпачевой в сфере  защиты прав человека, Комиссар Совета Европы обратился к Уполномоченному с  конкретной  проблемой. Речь зашла  о  защите права на жизнь  гражданки Украины, которая  уже  свыше 12 лет находится в одной из тюрем на территории Грузии. Во время недавней личной встречи с заключенной Комиссар узнал, что в 1996 году ей был вынесен смертный приговор, но впоследствии его  заменили на пожизненное заключение. Последние три года женщина очень болеет и уже прикована к постели. Она нуждается в постоянной медицинской помощи и опеке. Главную роль в решении этого сложного  вопроса Томас Хаммарберг отводит украинскому Омбудсману, подчеркивая свою готовность всячески поддержать Нину Карпачеву в этом деле.

Омбудсман Украины  заверила Комиссара по правам человека, что сделает все возможное в соответствии с международными стандартами прав заключенных, чтобы достичь понимания с соответствующими властными структурами обеих стран и решить поднятый  вопрос.

Комиссар Совета Европы  поблагодарил Нину Карпачеву за внимание к названной  им сложной  человеческой судьбе и еще раз выразил свою готовность к активному  сотрудничеству с украинским Омбудсманом.

 

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