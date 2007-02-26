Комиссар Совета Европы Томас Хаммарберг поздравил Нину Карпачеву с переизбранием на должность Уполномоченного по правам человека и выразил готовность к активному сотрудничеству

На имя Нины Карпачевой поступают многочисленные приветствия в связи с переизбранием ее на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммарберг также искренне поздравил Нину Карпачеву с высоким вотумом доверия представителей всех политических сил парламента в новых условиях развития страны и выразил свою заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

Обсуждая тему переизбрания Уполномоченного по правам человека, Томас Хаммарберг подчеркнул, что он никогда не дает оценок кандидатам на какую-либо должность, всегда рассчитывает на демократизм выборов и особенно удовлетворён тем, что в Украине последовательно были соблюдены именно демократические процедуры избрания украинского Омбудсмана.

Подчеркивая высокий профессиональный опыт Нины Карпачевой в сфере защиты прав человека, Комиссар Совета Европы обратился к Уполномоченному с конкретной проблемой. Речь зашла о защите права на жизнь гражданки Украины, которая уже свыше 12 лет находится в одной из тюрем на территории Грузии. Во время недавней личной встречи с заключенной Комиссар узнал, что в 1996 году ей был вынесен смертный приговор, но впоследствии его заменили на пожизненное заключение. Последние три года женщина очень болеет и уже прикована к постели. Она нуждается в постоянной медицинской помощи и опеке. Главную роль в решении этого сложного вопроса Томас Хаммарберг отводит украинскому Омбудсману, подчеркивая свою готовность всячески поддержать Нину Карпачеву в этом деле.

Омбудсман Украины заверила Комиссара по правам человека, что сделает все возможное в соответствии с международными стандартами прав заключенных, чтобы достичь понимания с соответствующими властными структурами обеих стран и решить поднятый вопрос.

Комиссар Совета Европы поблагодарил Нину Карпачеву за внимание к названной им сложной человеческой судьбе и еще раз выразил свою готовность к активному сотрудничеству с украинским Омбудсманом.