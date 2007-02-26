Собачьи бои: вектор понимания

Сегодня много говорят о так называемых собачьих «боях». Мнения людей о необходимости, тем более правомерности подобных зрелищ складываются на основе публикаций в СМИ, слухов, разыгравшегося воображения, и значительно реже – собственного опыта. Тем более, мало кто понимает разницу между собачьими «боями» и породным тестированием волкодавов для проверки рабочих качеств. А разница есть!

Жестокость… Где грань, за которой нельзя? Колий в селе режет свинью, корову или овцу на «свіжину» на глазах у детей – жестокость? Охотник стреляет из засады в лань или же пускает таксу в нору в надежде взять лису – подло? Волк убивает десятки овец в отаре, взяв лишь одну или гепард, догнавший антилопу, утоляет голод насытившись свежатиной, поступает жестоко? Львы в прайде перед спариванием сражаються за право бать вожаком, нанося серьезные увечья друг другу – дикость, жестокость? Так где преступление, а где природная необходимость?

Мо-ти-ва-ци-я! Т.е. зачем и для чего это делается.

Человек иногда забывает, что он, так же как и любой представитель фауны, лишь часть живой природы. У него – Человека – своя жизнь со своими, им же придуманными, правилами и законами, а у зверья – своя. Соответственно и права – у нас свои, но и у них СВОИ! Изучить, понять и научиться не вмешиваясь сосуществовать с «братьями нашими меньшими» – вот в чем задача Человека.

Древний предок человека доместицировал собаку несколько тысяч лет назад для использования ее природных качеств на охоте и охране жилища. С тех пор собака преданно служит человеку, работая на него не щадя живота. И что же она хотела бы иметь взамен? Удовлетворение всех своих инстинктов – природных и приобретенных (по И.Павлову), т. е. есть, спать, спариваться, кусаться, драться и т. д.

Драться, сражаться, биться…

«Элементы естественного отбора, выражающиеся в том, что наиболее сильный кобель отгоняет своих соперников от суки и не допускает к ней в течение всей пустовки и искусственный отбор, придерживающийся того же направления – выбор наиболее сильных и смелых собак, вступающих в борьбу с волками или победителей собачьих боев, безусловно, играют в течение веков значительную роль в сохранении и совершенствовании породы… и полностью соответствуют цели выявления нужных для использования качеств.

Так как качества собаки-бойца необходимы для защиты отар от волков, собачьи бои служат хорошим испытанием, в которых собаки приобретают нужные навыки, хватку «по месту»…

Лучшие боевые собаки (родоначальники известных линий – прим. автора) известны за пределами своего района. Бои привлекают много народа и имеют точные, хотя и не писаные, правила... практикуются на различных праздниках и культивируются отдельными любителями» (Из Отчета, проведенного обследования среднеазиатских овчарок Туркменской ССР в 1952 году инструктора племенного питомника «Красная звезда» Мазовера Александра Павловича, кинолога-эксперта по служебному собаководству Всесоюзной категории, автора многочисленных книг по кинологии и создателя стандартов пород САО и КО).

Русская псовая борзая выходит в поле и бежит с надеждой поднять и догнать зайца.

Рысак на бегах хочет прийти первым.

Бульдог или питбуль (травильные собаки, специально выведенные человеком для убийства дикого зверя) мечтают как в старые добрые времена, затравить быка или медведя.

Мастифф вспоминает о былой славе, справедливо добытой на римских ристалищах.

Волкодав по-прежнему готов защитить Хозяина и его имущество от волков и других хищников в честном поединке с ними…

ОНИ ИМЕЮТ НА ЭТО ПРАВО!

P.S. Боб – собака старой лондонской пожарной команды, на ошейнике которой была надпись, ставшая популярной: «Не задерживай меня, но дай свободно бежать, так как я – Боб, собака лондонской пожарной команды».

Павел Лещинский,

президент Международной общественной организации «Евразийский союз владельцев волкодавов»,

главный редактор международного журнала для собачников – профессионалов и любителей

«Твое собачье дело», заведующий лабораторией кинологии Национального аграрного университета,

совладелец Центрального питомника волкодавов Украины