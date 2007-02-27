Эксперты отмечают перспективность развития финансового лизинга в Украине

Развитие финансового лизинга является на сегодня перспективным направлением для инвестирования в Украине. Об этом сообщил руководитель отдела предпринимательства офиса экономического роста Агентства США по международному развитию (USAID) Рик ГЁРЛИ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, сегодня украинские крестьяне лишены возможности получить финансирование под залог земли, поэтому финансовый лизинг для них является реальной возможностью получить средства под закупку оборудования.

Как отметил Р.ГЁРЛИ, USAID с 2004 года проводит финансирование проекта «Инициатива содействия кредитованию», одним из шести направлений деятельности которого является лизинг. По словам представителя USAID, в рамках данного проекта оказывается помощь украинским лизинговым компаниям, в частности в поиске иностранных партнеров.

По информации Р.ГЁРЛИ, проектом уже была оказана помощь украинской компании ОАО «Капитал Лизинг» в переговорах с инвестиционным банком Foyil Limited, по результатам которых Foyil инвестировал в «Капитал Лизинг» 1 млн. долларов.

Как отметил представитель USAID, по итогам шести месяцев работы в 2006 году «Капитал Лизинг» уже заключила договоров по лизингу на 6 млн. долларов. За этот период партнерами компании стали ЗАО «Компания «Райз», ООО «Шоколадниця-Україна”, ОАО “Укрбурвод”. По словам Р.ГЁРЛИ, в ближайшие шесть месяцев компания планирует заключить лизинговых договоров еще на 20 млн. долларов.