Политологи отрицательно относятся к идее избрания Президента парламентом.

Свое мнение по этому поводу политические эксперты высказали сегодня на заседании “круглого стола” в УНИАН.

В частности, директор политико-правовых программ Центра им. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО отметил, что “у нас шаг за шагом происходит процесс отмежевания граждан от власти”. Он напомнил, что раньше уже было принято решение о проведении парламентских выборов по спискам политических партий, причем списки являются закрытыми, и граждане никоим образом не влияют на их формирование. Теперь, по словам политолога, в случае реализации идеи избрания Президента парламентом “мы получим замкнутый цикл формирования власти”, когда правительство формируется, а Президент избирается парламентом. Ю.ЯКИМЕНКО также подчеркнул, что эту идея, по данным социологических опросов, не поддерживают украинцы.

В свою очередь, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ подчеркнул, что реализация такого замысла “усилит тенденцию к олигархизации власти”. “Президент будет избираться в закрытом режиме”, – сказал он. Он считает, что это будет означать рост тенденции к антидемократизации украинской власти. По мнению В.КАРАСЁВА, такая инициатива премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА означает, что премьер хочет, чтобы Президент стал номинальной фигурой. “Премьеру не хватает полномочий”, – убежден эксперт.

Политолог Игорь ЖДАНОВ считает, что идею избрания главы государства народными депутатами невозможно реализовать с политико-правовой точки зрения. Он напомнил, что в таком случае необходимо вносить изменения в Конституцию, в частности, необходимо найти 300 голосов в парламенте, однако после подписания соглашения о совместных оппозиционных действиях между блоком “Наша Украина” и Блоком Юлии Тимошенко это становится невозможным. Также он отметил, что Конституция запрещает сужать права граждан, и Конституционному Суду придется дать оценку, не сужает ли права Президента идея его избрания парламентом. И.ЖДАНОВ также напомнил, что в соответствии с результатами соцопросов, более 80% граждан выступают против такой инициативы. По мнению эксперта, выдвигая эту идею, В.ЯНУКОВИЧ в действительности имел целью увидеть реакцию общества и политиков на подобные замыслы.

Директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО также соглашается, что соответствующее заявление В.ЯНУКОВИЧА – это “зондаж общественного мнения”, а также предложение В.ЮЩЕНКО поразмышлять над сценарием будущего политического компромисса. Он, как и другие эксперты, подчеркнул, что такая идея не имеет поддержки в обществе, а проведение ее через парламент является “очень маловероятным”. В то же время, по мнению В.ФЕСЕНКО, единственным аргументом в поддержку этого намерения является то, что прямые президентские выборы в два тура “приводят к расколу страны”.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, будут ли следующие президентские выборы всенародными или будут проходить в парламенте, премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ не исключил, что в 2009 году Президента будет избирать ВР.