Рекламисты обвиняют Нацкомисию по вопросам защиты общественной морали во введении цензуры

Представители рекламной отрасли считают, что Национальная экспертная комиссия по вопросам защиты общественной морали вводит цензуру.

Об этом представители рекламной отрасли заявили сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

В частности, директор по стратегическому планированию “ADV-DVA”, автор стратегии “А jour” Марина МОРОЗОВА сообщила, что представители комиссии обратились к ним с просьбой предоставить образцы рекламной продукции, которая, в частности, размещалась и в метро. По ее словам, от комиссии было получено экспертное заключение, где указывалось, что “реклама женского белья фирмы “А jour” является продукцией эротического характера“ и разрешена для распространения в Украине с учетом ограничений, предусмотренных законодательством. Вместе с тем, М.МОРОЗОВА процитировала одну из ограничительных норм Закона “О защите общественной морали”, где речь идет о том, что “продукция сексуального или эротичного характера может распространяться только при условии герметической упаковки, специальной маркировки и наличия сообщения “продукция сексуального характера, продажа несовершеннолетним запрещена”.

В свою очередь, президент “Всеукраинской рекламной коалиции” Ирина КУЗНЕЦОВА заявила, что считает заключение комиссии относительно рекламной продукции торговой марки “А jour” проявлением цензуры. По ее словам, люди, входящие в состав комиссии и принимавшие данное решение, “скорее всего, остались в тех временах, когда у нас в соответствии с ГОСТами были, например, кальсоны мужские байковые или рейтузы женские с начесом”. Она отметила, что неизвестно, кто входит в данную комиссию, и каким образом там принимаются решения.

Исполнительный директор “Всеукраинской рекламной коалиции” Максим ЛАЗЕБНИК, считая, что реклама должна быть “моральной и приличной”, в то же время подвергает сомнению легитимность принятия решений комиссией. За его словам, ряд хорошо знакомых ему людей входят в эту комиссию, но их никто не приглашает на ее заседание. Он не исключает возможности, что такие решения могут приниматься аппаратом комиссии, что является нарушением законодательства.

Адвокат адвокатского объединения “Адвокатская фирма “Паритет” Борис ДАНЕВИЧ высказал мнение, что многие проблемы возникают в связи с тем, что нормы Закона “О защите общественной морали” являются “недостаточно четкими и конкретными”, что существенно усложняет их применение и открывает широкие возможности для неоднозначного толкования. По его словам, “в данной ситуации можно было бы говорить, - но комиссия почему-то такой вопрос не поднимает, - о том, где может размещаться, в частности, реклама женского белья фирмы “А jour”. По мнению адвоката, позиция комиссии относительно того, что такая рекламная продукция является “продукцией эротичного характера”, перечеркивается самими их критериями, которые определяют что такое эротическая продукция.

М.МОРОЗОВА также сообщила, что они пытались пригласить представителей Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали на пресс-конференцию, но там отказались, не сообщив причин отказа.