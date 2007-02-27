Луценко собирается обратиться с иском к Цушко из-за обвинений в непрофессионализме и финансовых злоупотреблениях

Экс-министр внутренних дел, лидер гражданского движения "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО собирается на днях обратиться в суд с иском к нынешнему руководителю МВД Василию ЦУШКО из-за обвинений в адрес бывшего руководства министерства в непрофессионализме и финансовых злоупотреблениях.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Завтра буду консультироваться с юристами и буду подавать иск к ЦУШКО", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив при этом: "Я думаю, что в судебном порядке господин ЦУШКО будет отвечать".

В то же время, комментируя заявления руководства Генпрокуратуры об отсутствии состава преступления по делу ЩЕРБАНЯ" и попытки отдельных политиков помешать проведению Марша справедливости, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что "эти вещи связаны", то есть, таким образом политические оппоненты хотят его дискредитировать, а заявления В.ЦУШКО - это "дымовая завеса лжи и недоказанных фактов". Также экс-министр сказал, что попытка закрыть "дело ЩЕРБАНЯ" является "заказом неокучмистского реванша прекратить преследования их приспешников".

Вместе с этим, Ю.ЛУЦЕНКО считает правдивым заявление В.ЦУШКО о "возобновлении сотрудничества прокуратуры и МВД". Однако при этом он выразил убеждение, что это сотрудничество преследует единственную цель: "отбеливание мафии", что приведет в дальнейшем к бизнесовому и политическому "беспределу". В том числе, и из-за того, что МВД сегодня стало "политически мотивированным ведомством".

Говоря об обвинениях В.ЦУШКО в адрес бывшего руководства МВД в злоупотреблении с финансами, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что расценивает это как безосновательный "черный пиар", поскольку 23 уголовных дела по фактам "определенных недостатков" в работе хозяйственных служб министерства были возбуждены по результатам проверок Службы внутренней безопасности МВД, когда министерством руководил Ю.ЛУЦЕНКО.

Экс-министр также отверг обвинение, что он как советник Президента использует свое служебное положение, посещая регионы Украины как лидер "Народной самообороны". "Я написал заявление об отпуске за собственный счет. Именно поэтому я могу давать оценку политикам и давать советы Президенту как частное лицо", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он отметил, что владеет достаточным объемом информации, чтобы "в любом прямом эфире поспорить с господином ЦУШКО" по поводу ситуации в МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Верховная Рада заслушала информацию министра внутренних дел В.ЦУШКО о ситуации в системе МВД. Во время своего выступления министр заявил о наличии существенных финансовых нарушений в использовании бюджетных средств бывшим руководством МВД.