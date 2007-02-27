ЗАО «Европейское туристическое страхование» намерено к 2010 году занять 60% украинского рынка турстрахования

ЗАО «Европейское туристическое страхование» (ЗАО «ЕТС») намерено к 2010 году занять до 60% украинского рынка в сегменте туристического страхования.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления ЗАО «ЕТС» Мирослав БОЙЧИН.

По его словам, на сегодняшний день украинский рынок страхования не представлен компаниями, специализирующимися исключительно на направлении туристического страхования. В этой связи ЗАО «ЕТС» намерено наладить сотрудничество с 3-4 ведущими украинскими туроператорами, что позволит автоматически занять около 30-40% украинского рынка.

«Мы планируем через 2-3 года выйти на уровень 50-60% рынка (туристического страхования – УНИАН) Украины», – сказал он.

По словам М. БОЙЧИНА, ЗАО «ЕТС» намерено организовать реализацию своих продуктов и услуг через туроператоров, Интернет, банковскую систему, а также через представительства международных авиалиний. В частности, он сообщил, что компания уже провела предварительные переговоры о сотрудничестве с представительствами Austrian Airlines (Австрийские авиалинии), Lufthansa (Германия) и авиакомпанией ЗАО «Международные авиалинии Украины», а также с банками «Альфа-Банк», «Укрсоцбанк» и «Укрэксимбанк».

Кроме того, ЗАО «ЕТС» планирует реализовывать продукты через региональную сеть одного из своих акционеров - СК «Дженерали Гарант» (Киев). При этом, отметил М. БОЙЧИН не исключается вариант реализации продуктов ЗАО «ЕТС» другими страховыми компаниями на агентских условиях.

М. БОЙЧИН отметил, что ЗАО «ЕТС» пока не планирует развивать свою региональную сеть, не исключив при этом, что по итогам 2007 года компания может принять решение об открытии филиальной сети в наиболее развитых регионах Украины.

Справка УНИАН. ЗАО «Европейское туристическое страхование» зарегистрирована в октябре 2006 года. Компания предлагает 36 страховых услуг и 7 страховых продуктов.

Уставный фонд компании - 1,4 млн. евро.

Учредителями «ЕТС» являются «Еуропейше Райзеферзихерунг АГ» (Вена), которой принадлежит 69,9% акций компании, являются «Еуропейше Райзеферзихерунг АГ» (Мюнхен), а также СК «Дженерали Гарант» (Киев) – 5%. Партнером ЗАО «ЕТС» является ассистирующая компания «Europe Assistance».