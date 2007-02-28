Бренд Baker Tilly Ukraine официально стартует на украинском рынке

1 марта 2007 года пройдет официальная презентация в Украине новой компании Baker Tilly Ukraine. Компания Baker Tilly Ukraine, которая входит в всемирно известную сеть аудиторских и консалтинговых компаний Baker Tilly International, расскажет прессе о своих планах деятельности на Украине и проведет официальную церемонию открытия своего нового офиса в Киеве.

Высокий уровень корпоративной культуры и проверенное качество услуг поставили компанию в один ряд с самыми крупными аудиторскими фирмами Украины. На сегодняшний день, компания имеет уникальный опыт участия в трех первых в истории национального бизнеса IPO украинских компаний. В то же время, лондонская компания Baker Tilly четвертый год подряд занимает первое место среди компаний, которые предоставляют аудиторские услуги компаниям, которые разместили свои акции на рынке AIM Лондонской фондовой биржи.

Представят бренд Baker Tilly International президент сети Джефф Барнс, финансовый директор и партнер Лондонской компании Baker Tilly Кевин Дэнхам, а также руководители компаний сети из России, Кипра, Франции и Румынии.

1 марта, в 16:00, по адресу: г. Киев, ул. Дмитриевская, 69, состоится Пресс-конференция Джеффа Барнса, Кевина Дэнхама и управляющего партнера Baker Tilly Ukraine Александра Почкуна, посвященная представлению международного бренда Baker Tilly на Украине, а также торжественная церемония открытия нового офиса компании Baker Tilly Ukraine.

По вопросам аккредитации обращайтесь к

Ирине Шабан

Тел. (044) 569-93-65

Irina.Shaban@bakertillyukraine.com

Дополнительная информация:

Baker Tilly International занимает 8 место в рейтинге самых крупных аудиторских организация мира, ее годовой доход составляет $2,3 миллиарда. Baker Tilly International представлена в 93 странах мира 126 компаниями и 583 офисами, штат сотрудников сети превышает 21 тысячу человек.