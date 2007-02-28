Эксперт считает, что союз «Нашей Украины» и БЮТ корректнее назвать поглощением части «НУ» Блоком Юлии Тимошенко

Союз «Нашей Украины» и БЮТ было бы корректнее назвать поглощением части «Нашей Украины» Блоком Юлии Тимошенко.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал вице-президент „Центра исследования корпоративных отношений” Ростислав ИЩЕНКО.

«Я бы не назвал это союзом «Нашей Украины» и БЮТ. Я бы назвал это поглощением части «Нашей Украины» БЮТ. Я думаю, это будет корректнее, хотя бы потому, что уже сейчас очевидно, что значительная часть «Нашей Украины» не собирается вступать в этот союз, я имею в виду часть парламентской фракции», - сказал он. При этом Р.ИЩЕНКО отметил, что сотрудничество «Нашей Украины» и БЮТ на местах «значительно сложнее, так как известно, что фракции «Нашей Украины» в местных советах успешно сотрудничали как с Партией регионов, так и с БЮТ». «Я думаю, что они это сотрудничество не прекратят только из-за того, что БАЛОГА с ТИМОШЕНКО подписали какую-то бумагу», - заявил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля БЮТ и “Наша Украина” подписали соглашение об Объединенной оппозиции. Документ подписали лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и председатель совета блока “Наша Украина” Виктор БАЛОГА.

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