Партия регионов не обладает правом принимать решение о досрочных выборах - эксперт

Партия регионов не обладает правом принимать решение о досрочных выборах.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН вице-президент ГО „Центр исследования корпоративных отношений” Ростислав ИЩЕНКО.

По его словам, «Партия регионов не обладает правом распустить парламент. Для этого как минимум необходимо решение парламентской фракции».

Как отметил Р.ИЩЕНКО, на сегодняшний день такое политическое решение не может быть легитимным, «поскольку для проведения досрочных одновременных парламентских и президентских выборов, для того, чтобы они были легитимными, нужно либо (объявить) импичмент ЮЩЕНКО, либо отменить политреформу, либо дождаться добровольной отставки Президента, либо изменить Конституцию». «Других легитимных возможностей провести досрочные одновременные парламентские и президентские выборы я не вижу», - заявил Р.ИЩЕНКО.

По его мнению, «вопрос о досрочных выборах сейчас рассматривается нашим политикумом как вопрос обоюдоострого шантажа, когда одни говорят: «мы вам устроим досрочные парламентские выборы», другие говорят: «а мы вам тогда – досрочные президентские выборы».

Как сообщал УНИАН, Партия регионов инициирует провести 30 сентября 2007 года досрочные президентские и парламентские выборы. По словам заместителя председателя фракции Партии регионов Василия КИСЕЛЁВА, планируется, что 2 марта в Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект о проведении 30 сентября досрочных парламентских и президентских выборов.