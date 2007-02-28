Эксперты сомневаются в реализации инициативы Партии регионов о досрочных парламентских и президентских выборах

Эксперты Агентства моделирования ситуаций сомневаются, что инициатива Партии регионов об одновременном проведении досрочных парламентских и президентских выборов будет реализована.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказали директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА, его заместитель Алексей ГОЛОБУЦКИЙ и научный руководитель Валентин ЯКУШИК.

«Это определенный технологический ход на грани политического шантажа. Не думаю, что соответствующий законопроект будет реализован, и не думаю, что это удачный законопроект. Это определенные эмоции», - сказал В.БАЛА.

В свою очередь А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, что инициатива Партии регионов о проведении досрочных парламентских и президентских выборов является подтверждением концепции перехода Украины к двухпартийной системе. «Партия регионов хотела бы побороться с Блоком Юлии Тимошенко за электоральные симпатии украинцев, а не с Президентом. И поэтому такая инициатива направлена именно на то, чтобы убрать из этой борьбы Президента. Президент должен быть арбитром нации, арбитром государства. Действительно, мне очень сложно представить, что это за государство, когда Президент договаривается с оппозицией, чтобы бороться с правительством этого же государства», – пояснил он.

По его словам, инициатива Партии регионов направлена на то, чтобы «понять, что интересы у Ю.ТИМОШЕНКО и Виктора ЮЩЕНКО разные». «Эти интересы не должны совпадать в части, касающейся личного непринятия Виктора ЯНУКОВИЧА», - считает А.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Все граждане Украины заинтересованы в том. чтобы в Украине была стабильность, а Украина перестала быть посмешищем в мире. Сейчас в стране период холодного душа. То, что произошло вокруг руководства Министерства иностранных дел, нас кое-чему научило. Кое-чему научит и информация, что речь идет не только о досрочных парламентских выборах. И это может привести к повторению ситуации, которая сложилась в 1994 году», - добавил В.ЯКУШИК.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов инициирует проведение 30 сентября 2007 года досрочных президентских и парламентских выборов. По словам заместителя председателя фракции Партии регионов Василия КИСЕЛЁВА, планируется, что 2 марта в Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект о проведении 30 сентября досрочных парламентских и президентских выборов.

Справка УНИАН. Статья 77 Конституции Украины предусматривает, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначаются Президентом Украины и проводятся в период шестидесяти дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.

Очередные выборы Президента Украины, согласно статье 103 Конституции, проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины. В случае досрочного прекращения полномочий Президента Украины выборы Президента Украины проводятся в период девяноста дней со дня прекращения полномочий.

Конституция Украины (статья 108) также предусматривает, что Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины. Полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в случае отставки, невозможности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, отстранения с поста в порядке импичмента или смерти. Согласно статье 109 Конституции, отставка Президента Украины наступает с момента провозглашения им лично заявления об отставке на заседании Верховной Рады Украины.