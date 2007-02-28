Компания «Суматра-ЛТД» обвиняет «Оранту» в невыплате возмещения в размере 1,2 млн. грн. по страховому случаю

Компания «Суматра-ЛТД» заявляет, что Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» не выплатила ей страховое возмещение в размере 1,2 млн. грн. по страховому случаю.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил начальник юридического отдела ООО «Суматра-ЛТД» Андрей МАМАЛЫГА.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в августе 2006 года в Киеве в одном из магазинов торговой сети «Космо» произошел пожар. Пострадало имущество, которое принадлежало ООО «Суматра-ЛТД». Размер ущерба составил 1,5 млн. грн. Имущество было застраховано двумя страховыми компаниями: торговое оборудование - СК «Лидер», парфюмерно-косметическая продукция - НАСК «Оранта».

«Выплата страхового возмещения от СК «Лидер» в размере более 165 тыс. грн. торговая сеть получила еще в декабре прошлого года. Однако все попытки ООО «Суматра-ЛТД» получить страховое возмещение от НАСК «Оранта» были тщетными», - сказал генеральный директор ООО «Суматра-ЛТД» Евгений КУЛИНИЧ.

Как отмечалось на пресс-конференции, в соответствии с договором страхования имущества, заключенным в апреле прошлого года между «Суматра-ЛТД» и «Орантой», были предоставлены все необходимые документы для получения выплаты по страховому случаю. Согласно условиям договора, страховая компания должна в течение десяти рабочих дней после соблюдения всех формальностей выплатить возмещение по страховому случаю.

«Однако по сегодняшний день страховой акт НАСК «Оранта» составлен не был, страховое возмещение убытков пострадавшей компании не выплачено. Помимо этого, «Суматра-ЛТД» не получила от страховой компании каких-либо объяснений по поводу невыплаты страхового возмещения», - сказал А.МАМАЛЫГА.

По словам представителей «Суматра-ЛТД», фирма для защиты своих прав намерена обратиться в суд.

Справка УНИАН. ТС «Космо» - сеть специализированных парфюмерно-косметических магазинов компании "Суматра-ЛТД", созданная в декабре 1997 года.

Сегодня в составе ТС «Космо» 35 магазинов в Киеве, Николаеве, Кременчуге, Чернигове, Борисполе.

Национальная акционерная страховая компания «Оранта» была основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». По состоянию на начало 2005 года в компании работало более 9 тыс. страховых агентов, имелось 28 областных дирекций и 605 филиалов, агентств и отделений по всей Украине.

Уставный капитал ОАО НАСК «Оранта» - 44,6 млн. грн., активы - 295,3 млн. грн., сформированные страховые резервы - 106,8 млн. грн.