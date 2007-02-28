Движение «Городской дозор» намерено требовать от Генпрокуратуры расследования массовых беспорядков в Харькове 16 декабря

Представители общественного движения «Городской дозор» завтра, 1 марта, будут пикетировать Генеральную прокуратуру Украины с требованием переквалифицировать дело об избиении людей 16 декабря 2006 года в Харькове с «хулиганства» в «массовые безпорядки».

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН лидер «Городского дозора» Владислав ПРОТАС.

По его словам, представители Харькова приедут в Киев с требованиями, чтобы Генпрокуратура взяла под свой контроль расследование этого дела и переквалифицировала его в «массовые беспорядки». Он считает, что хулиганство отличается от массовых беспорядков тем, что возникает спонтанно и носит циничный характер относительно нарушения общественного порядка. В.ПРОТАС подчернул, что события 16 декабря в Харькове явно были организованы и к ним готовились заранее.

По мнению В.ПРОТАСА, “важно, чтобы понесли наказание не те, кто исполнял заказ, а те, кто организовали беспорядки”. Он заявил о том, что городские власти причастны к этим событиям, и обвинил в провокации массовых беспорядков и избиении граждан Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА и секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2006 г. в Харькове после митинга против строительства торгового комплекса по ул. Клочковской, 197 произошли массовые столкновения и избиение граждан в присутствии руководителей Харьковского городского совета и милиционеров.