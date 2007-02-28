Украинские владельцы среднеазиатских овчарок выступают за культивирование этой породы в Украине

Украинские владельцы среднеазиатских овчарок (волкодавов) выступают за культивирование этой породы собак в Украине.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент международной организации «Европейский союз владельцев волкодав» Павел ЛЕЩИНСКИЙ, сегодня Украина занимает одно из ведущих мест по разведению волкодавов. В то же время он выразил озабоченность тем, что если не уделять должного внимания разведению этой породы собак, то есть шансы потерять эту породу.

П.ЛЕЩИНСКИЙ заявил, что, к примеру, среднеазиатские овчарки могут успешно защищать сельское хозяйство от волков, которых с этой целью отстреливают охотники.

Говоря о среднеазиатских овчарках и отборе особей для сохранения этой породы, П.ЛЕЩИНСКИЙ отметил, что, среди прочих методов, возглавляемая им организация прибегает к «породному тестированию». Поскольку традиционные выставки не могут выявить всех качеств собаки, члены «Европейского союза владельцев волкодавов» во время проведения своих выставок прибегают к этому методу, который «очень напоминает собачьи бои».

Однако в контексте сказанного П.ЛЕЩИНСКИЙ подчеркнул, что, в отличие от «собачьих боев», мотивация у данного метода отбора собак совершенно иная, «если этого не будет, то, наверное, не будет и породы».

При этом П.ЛЕЩИНСКИЙ отметил, что во время так называемого «породного тестирования» его организаторы сводят к минимуму возможные негативные последствия для собак-участниц теста.

По словам П.ЛЕЩИНСКОГО, каждая порода собак обладает своими моральными и физическими характеристиками, что же касается породы волкодавов, то при обычном сравнении во время выставки «характер собаки определить невозможно».

П.ЛЕЩИНСКИЙ также отметил, что такого рода способ тестирования сторожевых собак - среднеазиатских овчарок, которых массово начали разводить в Украине 40 лет назад, - придумали жители Средней Азии, где этот вид псовых массово культивируется среди чабанов, однако от украинских методов отбора имеет существенные отличия, более жесткие.