4-6 марта гастроли народной артистки России Аллы Демидовой

5 марта в 15.30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4) начнется пресс-конференция Народной артистки России Аллы Демидовой. Для журналистов, желающих попасть на поэтический вечер, обязательно размещение анонса. Тел. +38 095-439-27-13 Максим

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Совсем не каждому актеру дано читать стихи. Кто-то может потрясающе владеть буффонадой или уметь "рвануть страсть", но дар чтеца отмечает немногих.

В том же, как звучат стихи в исполнении Аллы Демидовой, можно услышать полифонию самых различных средств, создающих как музыкальную, так и визуальную картину.

Поэтические вечера Аллы Демидовой – цельная программа, без антракта и аплодисментов. Первый вечер в Киеве Алла Демидова посвятит 20 веку: Блоку, Ходасевичу, Мандельштаму, Цветаевой, Ахматовой, Бродскому… Второй вечер 6 марта – Анне Ахматовой и Марине Цветаевой (5 марта – день памяти Анны Ахматовой). Выбор поэтов и порядок чтения каждый раз определяется заново, в соответствии с энергетикой зала и настроением зрителей. Некоторые стихотворения звучат в музыкальном сопровождении.

Моноспектакль - еще одна возможность докричаться. Сегодня для Аллы Демидовой моноспектакль стал основной театральной формой.

…Пустая сцена. Пюпитр. Кресло. Мягкий луч света, падающий откуда-то сверху. Выходит актриса и начинает читать. Рифмы падают одна на другую, сильный голос с легкостью подчиняет себе пространство зала, и вот уже ему вторят звуки небольшого оркестра. Это "Поэма без героя" Анны Ахматовой - поэтический спектакль Аллы Демидовой. Именно спектакль, а не просто читка поэмы, спектакль со своей драматургией, движением сюжета, организацией пространства и решением образов. Самое загадочное, пожалуй, произведение Ахматовой, наполненное множеством метафор, скрытых и явных цитат, зашифрованных параллелей с реальными биографиями реальных людей, превращается в настоящий драматический текст. Демидова то перевоплощается в Поэтессу, то становится Актрисой, вступающей в диалог с поэтическим словом, то просто устало садится в кресло, как могла бы сегодня сесть любая женщина. Но в каждой минуте ее существования на сцене есть острое ощущение хрупкости человеческой жизни, ежедневной боли, на которую обрекает нас время.

Поэзия Ахматовой в исполнении Аллы Демидовой обретает масштаб, но не теряет при этом своей искренней интонации.

Внутренний культ красоты, эстетизм, отличающий актрису Демидову, объясняет ее приверженность искусству Серебряного века. Обладая способностями филолога-исследователя, она заново открывает для слушателей культуру этого периода.

Ни "Федра" Марины Цветаевой, ни "Реквием" и "Поэма без героя" Анны Ахматовой никогда прежде не игрались и не исполнялись публично.

ФАКТЫ БИОГРАФИИ:

Демидова Алла Сергеевна - актриса, народная артистка РСФСР (1984), лауреат Государственной премии СССР (1977), лауреат премии Президента России (2001). Лауреат премии имени К.С.Станиславского (1993), а также ряда других премий в области кино- и театрального искусства.

- с 1964 года актриса театра на Таганке. Среди тех, кого Любимов считает костяком нового театра - Алла Демидова.

Но неудовлетворенность своей актерской судьбой в режиссерском театре Любимова заставляет Демидову и ее друга и сценического партнера Владимира Высоцкого заняться поисками пьесы на двоих. Репетируют "Крик" Теннесси Уильямса, одновременно Высоцкий задумывает сценическую композицию по "Федре" Жана Расина. Воплощение обоих замыслов оборвалось в июле 1980-го со смертью Высоцкого.

- "Новейшая история отечественного кино" справедливо характеризует Демидову не только как "одну из самых значительных и стильных современных русских актрис", но и как "одну из самых невоплощенных в экранном пространстве": кинорежиссеры, поняв, что ей нет равных в изображении "интеллектуальной рефлексии и духовной одержимости" пытались поверхностно тиражировать ее необычный имидж.

Нечто подобное продолжалось и на "Таганке", не раскрывавшей актрису, расцвет таланта которой пришелся на кризисные для театра времена: вынужденный отъезд Любимова за границу, приход на его пост Анатолия Эфроса и его трагическая смерть. Результатом становится сотрудничество Демидовой с режиссером Романом Виктюком, в чьей постановке "Федра" по пьесе Марины Цветаевой (1988) Демидова наконец заявляет о себе как о трагической и одновременно синтетической актрисе, владеющей и современной пластикой, и поэтическим словом. Одновременно ведутся переговоры о "Федре" Расина с французским режиссером Антуаном Витезом. Репетиции обрываются смертью режиссера (1990).

- В конце 80-х - начале 90-х "Федра" Виктюка успешно гастролирует по Европе и Америке. Стильность Демидовой, ее тяготение к четкой сценической форме и ярко выраженное личностное начало оказываются очень востребованы Западом, где она считается звездой и образцом современной русской актрисы. На родине же к ней, не очень разбираясь в структурных тонкостях ее игры, приклеивают ярлык "холодности" и "интеллектуальности". Упреки в формализме, разговоры о том, что Демидова, вслед знаменитому Каратыгину, наследует нехарактерную для русской сцены традицию школы представления, а не переживания ведутся по сей день. По сути же, "речь должна идти об изысканной (не совсем станиславской, но и совсем не любимовской) технике не-выражения чувств, делающей их серьезность особенно значимой" (М.Брашинский).

После возвращения на "Таганку" Юрия Любимова Демидова играет Марину Мнишек в возобновленном "Борисе Годунове" (1988), Донну Анну в "Пире во время чумы" (1989), Электру в "Электре" Софокла (1992). Все больше тяготеет к сольным трагическим ролям.

Хотя во время раскола "Таганки" и конфликта части труппы с художественным руководителем она последовательно поддерживает Любимова, все же с 1994 года пути Демидовой и Театра на Таганке расходятся. Формально считаясь актрисой Любимова, Демидова фактически пускается в "свободное плавание". В 1993 году она создает собственный театр "А" и начинает сотрудничать с греческим режиссером Теодоросом Терзопулосом. Играет в его постановках: Мертей ("Квартет" Х.Мюллера, 1993), Медею ("Медея" Мюллера-Еврипида, 1996), Гамлета ("Гамлет-урок" по В.Шекспиру, 2001).

- Находясь уже около 10 лет в "свободном плавании" (исключение - сотрудничество с театром "Школа драматического искусства", где она сыграла Донну Анну в спектакле Анатолия Васильева "Дон Жуан или "Каменный гость" и другие стихи"), Демидова по-прежнему остается звездой, окруженной - из-за жесткой избирательности в ролях и замкнутой личной жизни - ореолом таинственности. Следуя древним комедиантским традициям, она ездит по разным уголкам мира со спектаклями, поэтическими вечерами и мастер-классами. В Москве выступает лишь изредка, и тогда рецензенты отмечают, что "этой Коонен нужен свой Таиров". В ожидании его наделенная литературным талантом актриса написала шесть книг, размышляя о природе искусства и вспоминая современников.

- Национальная Академия кинематографических искусств

и наук России по итогам 2005 года присудила Алле Демидовой премию "Золотой Орел" в номинации "Лучшая женская роль в кино" - за фильм Киры Муратовой "Настройщик