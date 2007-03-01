Заявление секретарей городских советов

1 марта 2007 г.

В течение последних месяцев представителями оппозиционного блока Юлии Тимошенко искусственно раздувается тема завышения тарифов в городах Украины по вине местной власти и правительства. Считаем данные действия спланированной и подготовленной акцией, направленной на дестабилизацию социальной и политической обстановки в стране.

Мы заявляем, что Юлия Тимошенко лично создала все предпосылки для роста цены на энергоносители и, в первую очередь, на газ, разорвав выгодное для государства соглашение с Россией, будучи премьер-министром. Перейдя в оппозицию, она цинично использует созданную проблему в своих политических целях. Действуя методами политического хулиганства, она добивается снижения платежей населения за коммунальные услуги, тем самым, ввергая в хаос систему жилищно-коммунального хозяйства и обескровливая местные бюджеты.

Считаем данные действия безответственными и призываем все конструктивные силы поддержать действия правительства по реформированию системы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня избраны и сформированы органы местного самоуправления, и вмешательство в их деятельность со стороны политических сил из Киева носит исключительно популистский характер и, зачастую, не несет никаких конструктивных решений для городов.

Сегодня государству, как никогда, нужна стабильность. Работают все институты власти, и этот факт говорит о том, что есть все шансы проводить системную работу и, в первую очередь, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Первым шагом в этом направлении должно стать принятие нового Жилищного кодекса, который определит правила взаимоотношений поставщика услуг, потребителя и власти.

Заявление подписали:

________________Николай Левченко — секретарь Донецкого городского совета

________________Александр Тимошенко — секретарь Днепропетровского городского совета.

________________Юрий Каптюх — секретарь Запорожского городского совета.

________________Виктор Пронин — заместитель городского головы Луганска.

________________Геннадий Бабенко —городской голова