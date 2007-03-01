Кучеренко считает, что Концепция ценообразования в сфере коммунальных услуг станет подходом к выходу из тарифного кризиса

Глава подкомитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО считает, что Концепция ценообразования в сфере коммунальных услуг станет системным подходом к выходу из тарифного кризиса.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, проект постановления ВР №3181 «Об утверждении Концепции ценообразования в сфере коммунальных услуг», внесенный народными депутатами Валерием ПЕТРОСОВЫМ (Партия регионов), Алексеем КУЧЕРЕНКО («Наша Украина»), Юрием СЕРБИНЫМ (БЮТ), был зарегистрирован в ВР 15 февраля 2007 г.

А.КУЧЕРЕНКО сообщил, что принятие постановления определит принципиальные ответы на вопрос «что делать?», «кто и за что отвечает?» в коммунальной сфере. По его мнению, только после принятия Концепции следует заниматься разработкой законопроектов, регулирующих вопросы, затронутые в документе.

«Без концептуального обсуждения сначала основ тарифной политики и принципов защиты прав потребителей, а потом целого ряда законов, подзаконных актов и даже возможных изменений в Конституцию, решение тарифного кризиса каким-то одним «прорывным» законом от оппозиции или коалиции невозможно», - сказал он.

Концепция предусматривает, что приоритетным для государства будет защита прав потребителей в процессе регулирования деятельности природных монополий и установления цен по ЖКУ. А.КУЧЕРЕНКО считает, что тарифы должны быть справедливыми как для населения, так и для предприятий-поставщиков коммунальных услуг. По его мнению, власть должна требовать справедливых тарифов не только на местном уровне, но и на национальном. «Начинать нужно с НАК «Нафтогаз», цен на газ, процесса тарифообразования на поставки энергоресурсов. 20% как было, так и есть, потерь в облэнерго», - отметил он.

Орган, который будет регулировать тарифообразование, должен, по мнению депутата, вызывать доверие у населения, и он не будет объективным, если будет подчиняться правительству или Президенту.