Пако Рабанн и Вероника Жанви в Киеве

Коллекции Вероники Жанви «Этномания» / “EthnoMania”

Мы ходим под одним солнцем,

Но оно по-разному светит для каждого из нас.

Мы верим в одного Бога,

Но бесчисленны названия Его у каждого из нас.

Мы знаем цену слову «любовь»,

Но придумали тысячу языков для ее названия.

Мы одинаково поражаемся красоте Вселенной,

Но по-своему воплощаем это в народном костюме.

Каждый народ.

Имеет свои святыни…

Каждый народ.

Идет своим путем…

Но сегодня разные культуры, узоры, орнаменты

Переплелись на одном полотне

Имя которого «Этномания».

Коллекция: состоит из трех блоков, представляющих этнические мотивы народного костюма разных стран.

Блок «Коррида» – это взрыв эмоций, страсть, смех и слезы, обжигающий танец любви и огня. Вероника Жанви выразила испанский колорит с помощью контрастов. Красное, черное, белое. Воланы, кружева, цветы ручной работы. Жгучая Кармен облачается в юбку-миди, корсет, она может позволить себе все, даже костюм тореадора...

«Шелковый путь» – блок, открывающий перед нами таинственный и загадочный Китай. Древнейшая культура, тонкий, как человеческая душа, шелк, изысканная роспись, вышивка. Множество орнаментов, сложный крой, работа с мехом и кожей – так Вероника Жанви интерпретировала философию народа, история которого уходит своими корнями к заре цивилизации.

Финальный блок «Роксолана» – тонкое переплетение природной красоты и мудрости украинского народа, всплеск ярких красок на льняном полотне, женственность и тонкость, сила и дух, присущие украинской Роксолане. Зеленый, синий, желтый, золотой, красный, белый, бордовый и черный сплелись в едином орнаменте на костюмах, платьях, шелковых рубашках, жилетках. Сложнейшая вышивка на жаккарде, бархате, шерсти, гипюре делают коллекцию настоящим шедевром прикладного искусства. Изюминка коллекции: стилизованный платок-бандана.

Идея: Запад – Восток. Три страны, три колорита, три культуры. Все больше и больше людей приходит к мысли, что культура родного народа, его национальный костюм, фольклор, традиции имеют магическую силу, которая связывает поколения. Носить одежду в национальном стиле стало модно. Но современные модники порой забывают обо всем арсенале костюма, ограничиваясь лишь блузами-вышиванками или другими элементами.

Коллекция Вероники Жанви «Этномания» призвана показать все богатство и красоту национального костюма. Это дань традициям разных культур, прошедшая через призму творчества украинского дизайнера.

Вероника Жанви: «Этномания» не призвана диктовать трэнды, обозначивать тенденции, это мое творение, свободный полет фантазии, который, думаю, будет иметь, прежде всего, коммерческий успех. Идея создать украинскую коллекцию давно фигурировала в моих планах. Прошлой осенью я путешествовала по Китаю и культура этой страны просто заворожила меня. А Испания, находящаяся на противоположном конце континента, вдохновила ярким колоритом костюма, жизнерадостным и страстным нравом своего народа. Вот так и родилась «Этномания».

Почетный гость показа: французский Кутюрье Пако Рабанн.

Прически моделям, участвующим в показе, создали ведущие мастера сети салонов красоты DESSANGE.

Напитки: классическая минеральная вода «Нарзан», соки «Santal», элитное грузинское вино «Картули Вази».

Место проведения: 12 марта 2007 года, 19.30, Fashion Lab, Альта Центр.

И вот, наконец, это свершилось…! В стольном граде Киеве, ни о чем не подозревающем и мирно готовящемся к встрече весны, взорвалась бомба замедленного действия. Сенсационный приезд французского Кутюрье Пако Рабанна на показ украинского дизайнера, работающего в стиле «pret-a-porter haute couture» Вероники Жанви.

Когда?

Еще до начала Украинской Недели Моды, украинская публика имеет возможность быть свидетелем зарождения нового дизайнерского тандема Жанви – Рабанн, что само по себе уже является уникальным явлением не только для украинской, но и для мировой моды.

Почему?

«Украинская Вероника и Французский Король». Такие встречи в творческих кругах происходят раз в сто лет.

Она – молода и амбициозна, умна и талантлива, семь лет работы в Украине дали ей право выхода на более высокий, международный уровень в модной индустрии.

Он – признанный мэтр, умудренный опытом Кутюрье, и в то же время новатор и прогрессивно мыслящий человек, видевший как рождаются и умирают «звезды».

Их творческий тандем перевернет все понятия украинской и мировой моды. Опыт и безукоризненный, отточенный годами стиль Пако Рабанна и молодой талант Вероники Жанви заложат новый виток в творчестве обоих дизайнеров.

Пако Рабанн из всех дизайнеров, работающих в Украине, для совместного проекта выбрал именно Жанви, поскольку считает ее почерк достойным Парижа. Вероника Жанви, в свою очередь, нашла в Пако своего духовного отца и учителя.

12 марта 2007 года Пако Рабанн – почетный гость показа Вероники Жанви «Этномания».

13 марта 2007 года – единственная пресс-конференция Пако Рабанна и Вероники Жанви, открывающая планы дизайнеров на будущее.

Октябрь 2007 – премьер-показ совместной коллекции под торговой маркой Veronika Jeanvie & Paco Rabanne.

Контакты пресс-службы:

E-mail: pr@jeanvie.com

Тел./факс: 289-00-00

моб. 8 (067) 276-26-56 – Наталия Жанви,

8 (098) 485-11-11 – Ксения Балясникова