Секретарь Донецкого горсовета обвиняет Тимошенко в повышении коммунальных тарифов

Секретарь Донецкого городского совета Николай ЛЕВЧЕНКО обвиняет лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО в поднятии тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Н.ЛЕВЧЕНКО напомнил, что Ю.ТИМОШЕНКО сейчас активно критикует местные власти за поднятие тарифов на ЖКУ. В то же время, по его словам, “ТИМОШЕНКО сама начала рост цен на жилищно-коммунальные услуги”.

Он продемонстрировал постановление Кабинета Министров от июля 2005 года, когда должность премьер-министра занимала Ю.ТИМОШЕНКО, которая устанавливала методику расчета тарифов и, соответственно, предусматривала их рост.

Н.ЛЕВЧЕНКО добавил, что еще одно подобное постановление было издано в июле 2006 года, когда премьер-министром был Юрий ЕХАНУРОВ.

Секретарь Донецкого горсовета добавил, что во времена своего премьерства Ю.ТИМОШЕНКО направляла письма в местные органы власти, в частности, восточных регионов, с требованием поднимать цены на ЖКУ в обмен на стабильные поставки газа в эти регионы. “На города Украины началось давление еще в 2005 году, чтобы увеличить тарифы... Рост начался еще в 2005 году, а в 2006 году он продолжился”, – сказал Н.ЛЕВЧЕНКО.

Он отметил, что местные власти Донецка делали все возможно, чтобы увеличить тарифы на наименьшем уровне. При этом он опроверг утверждение Ю.ТИМОШЕНКО о том, что в Донецке цены на ЖКУ самые высокие в Украине.

По словам Н.ЛЕВЧЕНКО, лидер БЮТ в основном критикует тарифную политику восточных регионов, однако для этого нет оснований, поскольку там тарифы в целом ниже, чем в других областях Украины. “Призывы из Киева ведут к дестабилизации ситуации в стране”, – считает Н.ЛЕВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что самые высокие тарифы на услуги ЖКХ установлены, в частности, в Донецкой, Харьковский и Луганской областях.