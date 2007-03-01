В Киеве действующими остаются тарифы, которые действовали до 1 декабря 2006 года - Омельченко

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, утвержденные Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ 12 февраля этого года во исполнение решения сессии Киевсовета от 8 февраля, являются незаконными. В Киеве действующими остаются тарифы, которые действовали до 1 декабря 2006 года.

Об этом в который раз заявил на пресс-конференции в УНИАН экс-мэр столицы Александр ОМЕЛЬЧЕНКО.

Свое мнение он обосновал тем, что нормативные документы не имеют обратной силы.

“Не имеет обратной силы ни один из нормативных актов, ни одно из распоряжений, ни один из указов, даже если он высший – Президента, кроме двух случаев: если совершены крупномасштабные преступления или нанесен крупный материальный ущерб”, - заявил А.ОМЕЛЬЧЕНКО. Поэтому, по его словам, распоряжения от 12 февраля, которые корректируют тарифы и цены на коммунальные услуги, введенные с 1 декабря, являются незаконными.

Кроме того, отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО, в этих 4 распоряжениях идет ссылка на решение сессии Киевсовета от 8 февраля, которое, по его информации, до сего времени не было обнародовано в средствах массовой информации, а следовательно оно еще не является действующим.

По словам экс-мэра, для того чтобы новые тарифы вступили в силу, во-первых, необходимо обнародовать соответствующее решение сессии. Во-вторых, считает он, следует исправить распоряжения от 12 февраля, которые задним числом уменьшают тарифы, увеличенные с декабря. “Должны были бы написать “с 1 марта”, и тогда можно вести разговор с киевлянами”, - пояснил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

В то же время он напомнил, что 13 февраля Киевский хозяйственный суд признал распоряжения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от 30 октября относительно новых тарифов на ЖКУ незаконными. А.ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что решение суда вступает в силу, если не будет в течение 10 дней подана апелляция со стороны городской власти.

“Новая власть продолжает судиться с собственным народом, с киевлянами и избирателями. 13 было решение суда. Выдержали строго 10 дней, и подали заявление об апелляции. Резину тянут, как говорят в народе. А по закону еще положено 10 дней после заявления для представления обоснования, почему подана апелляция. Сегодня 1-е, таким образом, нужно ожидать 2-3 (марта) еще дополнительного обоснования”, - сообщил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.